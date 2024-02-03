03 февраля 2024, 23:24

Новый детский сад на 250 мест открыли в Королеве

Надежда Егорова
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Новое трехэтажное здание детского сада открыли в Королеве. Оно рассчитано на 250 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Учебное заведение оборудовано помещениями для колясок, медицинским блоком, столовой, а также залами для занятия музыкой и физкультурой. Для каждой группы предусмотрена отдельная раздевалка, туалет, спальная, игровая и даже буфет.

На территории детского сада разместили игровые и спортивные площадки с навесами от солнца и дождя, горки и качели. Объект возвели по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Его открытия с нетерпением ждали жители двух близлежащих жилых комплексов. Они были вынуждены возить детей в сады других районов. Учебное заведение входит в состав образовательного комплекса гимназии № 18.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте детских садов в регионе.

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Детские сады Королев
03 февраля 2024, 23:55
Выставка «Зимние забавы» пройдет в Серпухове до 10 марта
Телеканал «360»
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Выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) открылась в Серпуховском историко-художественном музее. Свои произведения на ней представили юные художники из частной школы-интерната «Абсолют».

Дети попытались передать в своих работах радостную атмосферу зимних дней. Ознакомиться с их творчеством можно до 10 марта. В здании музея есть научная библиотека и кафе.

Кроме того, в музее представлены три основные экспозиции. В разделе западноевропейского искусства выставлена живопись 16-19 веков, а в залах русского искусства можно увидеть работы Шишкина, Левитана, Айвазовского и Поленова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru доступна афиша мероприятий, которые проводятся на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Музеи Серпухов
03 февраля 2024, 23:03
Уборку снега и обновление автопарка обсудили на встрече с жителями Шатуры
Анастасия Хренкова
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Руководители территориального управления, управления благоустройства и дорожной инфраструктуры Шатуры обсудили с общественностью качество пассажирских перевозок. Местным жителям пообещали решить все возникающие проблемы.

Председатель комиссии по ЖКХ общественной палаты городского округа Шатура Наталья Кузнецова от лица жителей выступила с рядом вопросов. Один из них - уборка снега.

«Пассажирам тяжело пройти, автобусам тяжело выехать. Проблема расчистки снега нас волнует», - рассказала член общественной палаты Шатуры Наталья Кузнецова.

Начальник автостанции «Шатура» Людмила Матюшкина рассказала, что специалисты принимают все необходимые меры для уборки территорий.

«Мы принимаем меры. Плитка везде почищена до асфальта, дорожки до ж/д вокзала тоже», - пояснила начальник автостанции «Шатура» Людмила Матюшкина.

Еще один не менее важный вопрос - периодическая отмена рейсов.

«Автопарк устарел, поэтому такое происходит. В прошлом году мы заменили более 40 автобусов как на городских, так и на междугородних маршрутах. Осталось заменить около 25, чтобы полностью обновить автопарк, и эта проблема решилась», - рассказала заместитель начальника управления благоустройства и дорожной инфраструктуры Валерия Ермакова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Шатура
03 февраля 2024, 22:45
Пироговское шоссе расширят на 2 полосы от Мытищинской хорды до центра Мытищ до конца года
Unsplash
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Реконструкцию Пироговского шоссе ведут на участке от Мытищинской хорды до центра Мытищ. Дорогу расширят с двух полос до четырех. Это позволит решить проблему пробок.

Скорость работ будет зависеть от необходимости проведения перекладки коммуникаций в центре Мытищ. В городе будут менять ливневку, канализацию, газовые трубы и электрические пути, которые пролегают вдоль дороги.

На Пироговском шоссе появятся ограждения, освещение, автобусные остановки, велодорожки и тротуары. Одновременно здесь строят новый путепровод через железнодорожные пути.

Для выезда с Пироговского на Дмитровское шоссе расширяют участок Афанасовского шоссе. Все работы завершат до конца года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Дороги
03 февраля 2024, 21:37
Более 350 гостей стенда Подмосковья на выставке «Россия» прошли УЗИ щитовидной железы
Лилия Закирова
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Накануне на выставке «Россия» на ВДНХ прошел День здоровья. В его рамках стенд Подмосковья предложил посетителям пройти УЗИ щитовидной железы. Узнать о состоянии своего здоровья смогли 365 человек.

Татьяна Копотова из Москвы заняла очередь к врачу ультразвуковой диагностики Наро-Фоминского перинатального центра, чтобы проверить железу. Врач, осмотрев 50-летнюю жительницу столицы, рекомендовала ей обратиться к эндокринологу и пройти дополнительное обследование, так как было обнаружено узловое образование.

«Я даже не могла подумать, что попаду на „День здоровья“ на ВДНХ, просто шла посмотреть знаменитую выставку, заглянула на стенд Московской области и решила, что проверю „щитовидку“, это бесплатно. Внимательный доктор обнаружил какое-то образование в железе, серьезно задумалась о здоровье, пойду в поликлинику. Спасибо за такую возможность, о нас заботятся, это так важно», - поделилась Татьяна.

Среди тех, кому провели УЗИ на выставке, было не менее 30 молодых женщин в возрасте от 20 до 35 лет, у шести из которых врач заметил изменения щитовидной железы. Всем гостям стенда Московской области врачи Наро-Фоминского перинатального центра уделили особое внимание и дали рекомендации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи Выставка-форум «Россия»

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