29 декабря 2023, 04:00

Новый детский сад на 220 мест появится в Щелкове в конце 2024 года

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В Щелкове на улице Школьная продолжается строительство детского сада на 220 мест. Его откроют в декабре 2024 года, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик ведет монолитные работы по возведению здания детского сада на уровне первого этажа здания», - уточнили в ведомстве.

В детском саду предусмотрели помещения для охраны, медблок, пищеблок, групповые ячейки, залы для музыкальных и физкультурных занятий и другие зоны. Общая площадь здания составит четыре тысячи квадратных метров.

На территории обустроят игровые площадки и зоны для занятий физкультурой, освещение. Ее озеленят и благоустроят. В дошкольном учреждении будут заниматься 11 групп детей от 1,5 до семи лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Детские сады Щелково
29 декабря 2023, 02:00
Роботов научили украшать новогодние елки в МФТИ
Михаил Раскин
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В лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ автономных гуманоидных роботов задействовали в украшении новогодней ели. В процессе поучаствовали робот-футболист Стеллаж и робособака.

Сложной техникой управляют с помощью ноутбука. Успешность выполнения задачи зависит от проработки алгоритмов искусственного интеллекта.

«В этом году мы доработали робота-футболиста в человеческий рост. Он поднимается с колен и ходит полностью самостоятельно. Есть специальная мировая лига для роботов-футболистов такого размера. В России это первый такой робот и создан он на базе МФТИ в Долгопрудном. Его зовут Стеллаж. Он туда как раз помещается», - рассказал инженер лаборатории Федор Полещук.

Сотрудники учреждения научили четырехпалого робопса вставать на задние лапы. Такую задачу в других странах даже не ставили.

«Мы шутливо называем это - „режим суслика“. Наш робопес обучен полному циклу выполнения этой команды», - рассказала старший программист лаборатории Екатерина Чайковская.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что развитие транспортной системы Подмосковья активно продолжится в 2024 году. К моделированию новых маршрутов подключают искусственный интеллект.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Роботы Искусственный интеллект Новый год
28 декабря 2023, 21:03
Химкинский парк «Эко-берег» к праздникам украсили золотой подсветкой
Дарья Московцева
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В Химках украсили к Новому году парках «Эко-берег». На входе засияла украшенная гроздьями голубых лампочек вывеска с символикой «Парков Подмосковья».

В оформлении использовали традиционную золотисто-серебряную гамму. Гирлянды засияли на аллеях парка, деревьях и ограждениях. Праздничную ель обвили рядами сияющих лампочек.

В парке обустроили детские площадки, скейт-парк, памп-трек и амфитеатр у воды с экотропами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что для жителей и гостей Подмосковья подготовили обширную развлекательную программу.

В праздники каждый сможет найти что-то по душе.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Новый год Парки
28 декабря 2023, 20:59
Депутат Госдумы Колунов исполнил новогоднее желание подростка из Донецка
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Депутат Государственный Думы Сергей Колунов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».


«С большим удовольствием снял с „Елки желаний“ открытку, внутри которой оказалось желание 15-ти летнего жителя Донецка. Обязательно его исполню!» - заявил парламентарий.

Благотворительную акцию организовало организация для детей и молодежи «Движение первых». Исполнить желание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, можно на сайте елкажеланий.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев присоединился к акции «Елка желаний» в Кремле.

Глава региона пообещал исполнить новогодние мечты трех детей из Донецкой Народной Республики и Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Госдума РФ
28 декабря 2023, 20:45
Ясельную группу открыли после капремонта в детском саду № 8 в Щелкове
Дарья Московцева
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Детский сад № 8 «Радуга» в Щелкове капитально отремонтировали. После этого в дошкольном учреждении открыли ясельную группу для детей от 1,5 до трех лет на 120 мест.

Здание построили около 70 лет назад. Это одно из старейших дошкольных учебных заведений городского округа.

Специалисты заменили все инженерные сети, к зданию подвели новый водопровод. Заменили кровлю, окна, фасад утеплили, помещения привели в порядок. Детсад получил новую мебель.

Теперь в учреждении будут размещаться пять групп детей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Детские сады Щелково Ремонтные работы

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