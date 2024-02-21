Новый детский городок установили в Балашихе

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До конца прошлого года оборудовали тротуары, высадили газон. На детской площадке смонтировали оборудование, уложили безопасное цветное мягкое резиновое покрытие.

Всего в прошлом году в Балашихе по программе «Формирование современной комфортной городской среды» модернизировали 34 детские площадки общей площадью более пяти тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион находится в лидерах по строительству и обновлению школ.

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