Новый цифровой сервис «Здоровье онлайн» запустили в Подмосковье

«Важно, чтобы медицинская помощь была доступная и качественная. В Московской области решить эту задачу помогают электронные сервисы. Благодаря им все данные о здоровье жителей аккумулируются в едином цифровом пространстве и доступны онлайн как врачам, так и пациентам», - отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Единая цифровая платформа объединяет все региональные медицинские онлайн-сервисы. Теперь здесь заработал новый сервис «Здоровье онлайн», который позволяет своевременно диагностировать заболевания на ранних стадиях и поддерживать здоровый образ жизни.

С помощью сервиса жители смогут вести дневник здоровья, получать анализ внесенных показателей, рекомендации по питанию и активности, важные уведомления и другую полезную информацию.

Чтобы начать пользоваться цифровым сервисом «Здоровье Онлайн» , необходимо перейти по ссылке и авторизоваться с помощью ЕСИА.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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