Новый блок горячего водоснабжения установят на тепловом пункте в Котельниках
На центральном тепловом пункте №4 в Котельниках проводится реконструкция с заменой оборудования. Подрядчик, в том числе, установит новую систему горячего водоснабжения.
Центральный тепловой пункт в городском округе расположен в доме № 16А на улице Новая. Он питает многоквартирные дома, микрорайон Ковровый, дом №31 и Котельниковский отдел полиции.
Подрядчик уже демонтировал старые теплообменники и заменил их на новые, установил насосы отопления и новую систему подпитки. Вместе с этим монтируется новый блок горячего водоснабжения. После реконструкции ГВС планируют запустить в октябре одновременно с началом осенне-зимнего сезона.
До наступления сезона необходимо завершить возведение нового каркаса пристройки к центральному пункту, смонтировать системы отопления и горячего водоснабжения, а также провести гидравлические испытания. Когда готовность всех систем подтвердится - объект врежут в городскую сеть.
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