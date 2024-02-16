Новый бесплатный урок цифрового ликбеза от «Лаборатории Касперского» запустят в Подмосковье 19 февраля

Жители Подмосковья смогут посмотреть обучающие ролики и методические материалы, которые рассказывают о краже аккаунтов в соцсетях, фейках и других опасностях. Школьникам объяснят, как обезопасить свои данные в интернете и не попасть в руки к онлайн-мошенникам.

Видеоматериалы размещены в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза» и полезны как учащимся, так и их родителям, а также педагогам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».