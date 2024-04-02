Новый автобусный маршрут свяжет села в Воскресенске с Белоозерским

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Жителям деревень Ивановка, Ворщиково и Михалево станет проще и комфортнее добираться до своих домов и дач. Важно, что новый маршрут пройдет через лицей и храм в городе Белоозерский.

«Я работаю в Воскресенске и каждый день приходится на электричке из Белоозерского добираться до работы. Теперь будет гораздо быстрее и удобнее», - поделилась мнением жительница деревни Михалево Марина.

В первые дни работы маршруты специалисты проведут мониторинг пассажиропотока. При необходимости внесут корректировки в расписание.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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