02 апреля 2024, 13:50

Новый автобусный маршрут свяжет села в Воскресенске с Белоозерским

Медиасток.рф
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Автобусный маршрут № 40 запустят в Воскресенске с 8 апреля. Он свяжет сельские населенные пункты округа с городом Белоозерский и центром муниципалитета.

Жителям деревень Ивановка, Ворщиково и Михалево станет проще и комфортнее добираться до своих домов и дач. Важно, что новый маршрут пройдет через лицей и храм в городе Белоозерский.

«Я работаю в Воскресенске и каждый день приходится на электричке из Белоозерского добираться до работы. Теперь будет гораздо быстрее и удобнее», - поделилась мнением жительница деревни Михалево Марина.

В первые дни работы маршруты специалисты проведут мониторинг пассажиропотока. При необходимости внесут корректировки в расписание.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Воскресенск
02 апреля 2024, 14:39
Свыше тысячи километров дорог отремонтируют в Мытищах в этом году
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Мытищах отремонтируют семь участков на региональных дорогах, а также 13 на муниципальных. Обновить полотно планируют в деревнях Долгиниха, Бяконтово, Новосельцево и Витенево.

Специалисты дорожного строительства приступят к работам уже в апреле. Завершить ремонт автомагистралей планируется осенью.

Где провести ремонт определяли жители региона. На портале «Добродел» с помощью голосования выбрали около 350 километров дорог, требующих восстановления. Это составляет примерно 30% от общего объема. Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрен ремонт свыше 660 километров дорожного полотна.

Всего в регионе в рамках программы ремонта на 2024 год запланировано привести в порядок более одной тысячи участков дорог общей протяженностью свыше 1,1 тысячи километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Строительство Дороги
02 апреля 2024, 14:23
Интернет-портал для доноров крови заработал в Подмосковье
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Московский областной центр крови запустил онлайн-платформу «Доноры Подмосковья». На портале можно найти всю необходимую информацию для желающих сдать кровь и ее компоненты.

«На платформе собрана вся важная информация для доноров: кому нужна донорская кровь, как стать донором, какие существуют временные и постоянные противопоказания, адреса всех отделений Службы крови Подмосковья, графики работы, а также анонсы выездных донорских акций в Подмосковье», - прокомментировала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Одна из особенностей портала - раздел , который позволяет провести выездную донорскую акцию в конкретном городе или организации. Напомним, что все желающие могут сдать кровь без выходных с 08:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37А.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи
02 апреля 2024, 14:22
Жители деревни Развилка получили ключи в новом ЖК «Три квартала»
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Глава Ленинского округа Станислав Каторов вручил ключи от квартир в новом ЖК «Три квартала» восьми семьям старого поселка Развилка. Жители готовятся к переезду.

В 2012 году в Ленинском округе приняли программу по развитию старой части поселка Развилка. Предполагалось, что застройщик получит земельный участок, а взамен предоставит квартиры в новых домах. Проект сопровождался трудностями и в 2021 году даже попал в список проблемных.

«Благодаря совместным с правительством Московской области усилиям, проект удалось сдвинуть с места. На данный момент сдан первый этап строительства - три МКД, в которые переселятся жители домов № 1, № 3, частично № 5 и № 8 старого поселка», - отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

После вручения ключей жители осмотрели свои квадратные метры.

«Приятно видеть, что квартиры чистые и просторные. Отделка полностью готова и балконы застеклены. Я еще ходила в школу, когда начали говорить о строительстве. Для многих из нас это действительно счастливый день» - сказала одна из новых жительниц дома в жилом комплексе «Три квартала» Виктория.

До конца этого года в Подмосковье планируют завершить расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. После этого приступят к ликвидации жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в период с января 2017 года по январь 2022 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ленинский округ Аварийное жилье Квартиры
02 апреля 2024, 14:11
Переправу теплоходом через реку Оку запустили в Озерах
Администрация городского округа Коломна
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Теплоход через Оку запустили для жителей Озер в городском округе Коломна из-за поднятия уровня воды в реке. Новая переправа начала работу 2 апреля.

Как сообщили в администрации округа, теплоход ежедневно будет совершать два рейса: с 6:20 до 19:35 с часовым перерывом на обед - с 12:25 до 13:35.

Проезд для жителей Озер будет бесплатным, а добраться до правого берега можно на автобусах. Для удобства пассажиров расписание прибытия автобусов совпадает с временем отправки теплоходов.

Переправа будет работать до тех пор, пока вода в реке не опустится для возобновления работы моста.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Автобусы Озеры Реки

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