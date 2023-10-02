Новый автобусный маршрут от ЖК «Новая Рига» до станции МЦД «Пенягино» запустили в Красногорске

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На маршруте работают три автобуса малого класса. Они делают по 100 рейсов каждый день, первый из которых отправляется в 6:00, а последний - в 22:00.

Пока светофор на улице Архангельской устанавливают и налаживают, автобусы ходят по улице Заповедной. После завершения работ схему движения изменят.

Подмосковье планирует значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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