Новый автобусный маршрут от ЖК «Новая Рига» до станции МЦД «Пенягино» запустили в Красногорске
В Красногорске начал работать новый маршрут № 30к. В Минтрансе Подмосковья отметили, что запуск автобусов связал жителей ЖК «Новая Рига» со станцией МЦД «Пенягино» и микрорайоном Павшинская пойма.
На маршруте работают три автобуса малого класса. Они делают по 100 рейсов каждый день, первый из которых отправляется в 6:00, а последний - в 22:00.
Пока светофор на улице Архангельской устанавливают и налаживают, автобусы ходят по улице Заповедной. После завершения работ схему движения изменят.
Подмосковье планирует значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.
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