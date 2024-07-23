23 июля 2024, 12:37

Новый арт-объект появится на бульваре Победы в Белоозерском

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В Белоозерском продолжается реконструкция Бульвара Победы. Здесь установят современные малые архитектурные формы, в том числе арт-объект, состоящий из двух перетекающих колец-озер.

В центральной части бульвара Победы установят арт-объект из двух перетекающих колец-озер, площадки для отдыха и кратковременной игры. На прилегающей территории – спортивную зону с воркаутом и столами для настольного тенниса.

«Озера Белое и Островное - природные достопримечательности города, любимое место отдыха местных жителей. Образы этих озер стали основой для создания индивидуального образа бульвара Победы. Арт-объект, который состоит из двух перетекающих колец-озер, устанавливается рядом с ЗАГСом и станет прекрасным объектом для фотосессий», - сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

В зоне сквера у ЗАГСа установят скамейки с зеркальной поверхностью. Такое же обрамление сделают у звезд в стеле, которые располагаются в центре бульвара.

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Отдых Благоустройство Воскресенск
23 июля 2024, 12:50
Ансамбль Коломенской филармонии выступил в парке «Кривякино» в Воскресенске
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В усадьбе «Кривякино» продолжаются концерты в рамках музыкального проекта «От классики до джаза». Для посетителей выступили представители Коломенской филармонии.

Ансамбль народных инструментов «Музыкальный экспресс» - один из ведущих коллективов Коломны. Музыканты представили для посетителей парка усадьбы «Кривякино» концертную программу, которая состоит из лучших номеров. Руководит ансамблем Ольга Лоткова. Она играет на домре-альт. Вокальную партию исполнил артист Коломенской филармонии Юрий Меркулов.

Следующий концерт проекта «От классики до джаза» состоится в пятницу 26 июля в 18:00 в парке усадьбы «Кривякино». Для гостей выступит духовой оркестр Коломенской филармони Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Концерты Воскресенск Парки
23 июля 2024, 12:45
Более 12 километров дорог отремонтируют в 3 округах Подмосковья этим летом
Минтранс Подмосковья
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Продолжается масштабный ремонт дорог, за которые проголосовало наибольшее количество жителей Подмосковья на сайте «Добродел». Всего изношенное асфальтовое покрытие заменят на 12 километрах региональных трасс в Луховицах, Солнечногорске и Волоколамске.

Как рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, наибольший объем работ предстоит в Луховицах. Там уложат свыше семи километров нового покрытия на участке от деревни Лесное в сторону поселка Белоомут.

«Дорожники заменили свыше 230 километров покрытия на 173 дорогах, которые были выбраны жителями Подмосковья. Из них по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ было отремонтировано 29 региональных участков общей протяженностью 117 километров», - пояснил Гержик.

В Солнечногорске рабочие приступили к фрезерованию 3,5 километров старого покрытия на участке от поселка Менделеево до Ленинградского шоссе, а под Волоколамском меняют два километра асфальта на центральной улице в деревне Курьяново.

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Дороги Ремонтные работы
23 июля 2024, 12:44
Конкурс инклюзивных бизнес-проектов начался в Подмосковье
Мининвест МО
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Агентство стратегических инициатив объявило о старте нового сезона инклюзивного проекта «Открыто для всех». Участвовать могут предприниматели и компании, которые создают доступную среду и в своей работе учитывают интересы людей с ОВЗ.

В Мининвесте Подмосковья рассказали, что конкурс направлен на вовлечение бизнеса в создание доступной среды, услуг и сервисов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это поиск и тиражирование новых технологий в инклюзии.

К участию приглашаются компании крупного, малого и среднего бизнеса, а также государственные учреждения и НКО, которые реализуют проекты в интересах людей с инвалидностью.

Прием заявок проводится до 30 сентября на платформе «Смартека». Получить более подробную информацию можно по ссылке smarteka.com.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Инвалиды
23 июля 2024, 12:30
Школу на 1375 мест под Солнечногорском достроят к 1 сентября
Минстрой МО
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Возведение школы на 1375 мест в деревне Голубое под Солнечногорском вышло на финишную прямую. Строительная готовность объекта составляет уже более 90%.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, на стройплощадке работают более 580 специалистов, задействовано семь единиц техники. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование».

«Продолжаются работы по устройству внутренних коммуникаций, слаботочных сетей, чистовая отделка помещений, устройство финишных покрытий полов, благоустройство прилегающей территории - устройство проездов и тротуаров, игровых и спортивных площадок», - пояснили в ведомстве.

В четырехэтажном здании школы помимо учебных классов расположатся три спортивный зала, игровая группа продленного дня, актовый зал на 400 человек, два читальных зала, IT-зона и столовая на 696 мест.

Откроется новая школа к 1 сентября этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школы Солнечногорск Строительство

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