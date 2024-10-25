Новый арт-объект открыли в центральном парке Химок

Качели произведены из специального антивандального материала. Он долговечен и устойчив перед разным погодным условиям. Качели подсвечиваются в темное время суток разными цветами. Прокатиться на удобных креслах могут не только дети, но и взрослые.

«Сбер с радостью участвует в жизни городского округа Химки и поддерживает его развитие. Появление качелей в главном парке города не только украсит пространство, но и привлечет сюда жителей разного возраста. Уверен, светящиеся качели-кольца станут любимым местом семейного отдыха горожан и будут долго радовать детей и взрослых», - поделился управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

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