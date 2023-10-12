Новый арт-объект из мозаики установят вблизи Дома культуры «Мир» в Дубне

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Рисунок панно разбили на 40 фрагментов. Художник Михаил Поляков и его подмастерья заранее подобрали кусочки мозаики и разложили их по цветам.

«Это делается обратным набором, когда на липучку клеят, потом заливается раствором, переворачивается, липучка отлепляется, и тогда сохраняется плоскость», - рассказал Михаил.

Предложение сделать такую мозаику родилось в стенах Дома культуры «Мир». По замыслу авторов, тема панно должна отражать те виды творчества, которые представлены в учреждении.

«Это культурный центр, здесь сочетается много жанров, есть студии, есть музыканты, актеры. Мы хотели, чтобы мозаика говорила об этом, была зеркалом нашего Дома культуры», - поделилась куратор выставок Дома культуры «Мир» Елена Троян.

Жители Дубны четыре часа трудились над созданием панно. Уже в мастерской Михаил Поляков собрал все фрагменты в одну композицию. Когда он закончит выкладывать фон, работу зальют специальным раствором. Только после этого можно будет увидеть ее лицевую сторону. Установят панно перед входом в Дом культуры «Мир», когда установится солнечная погода без осадков.

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