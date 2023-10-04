Новый аппарат УЗИ заработал в подмосковном онкодиспансере
В Подмосковном онкодиспансере заработал новый аппарат УЗИ. Ультразвуковое исследование является одним из самых простых и информативных методов диагностики раковых заболеваний.
«Благодаря высокому качеству визуализации и передовым технологиям обработки изображения проводится точная диагностика, что упрощает процесс проведения исследований», - отметил врач ультразвуковой диагностики Московского областного онкодиспансера Ринат Мухтаров.
На данный момент перспективным направлением в развитии УЗИ является освоение методик выполнения исследований в режиме 3D и 4D. Помимо этого, возможны различные варианты разрушения тканей злокачественных образований под контролем ультразвука.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что детскую больницу в Красногорске достроят через полгода. По его словам, она станет лучшей в Подмосковье - это будет современный центр с самыми новыми технологиями, где принимать по ОМС смогут юных пациентов со всей России.
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