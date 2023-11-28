28 ноября 2023, 10:31

Новый аппарат для рентгенов установили в противотуберкулезном диспансере в Раменском

Телеканал «360»
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Новый рентген-аппарат появился в филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера в Раменском. Медучреждение обслуживает почти 450 тысяч человек из Раменского городского округа, а также Бронниц и Жуковского.

Нагрузка на филиал значительная, поэтому новый рентгеновский аппарат для работы врачей был необходим.

«Услуга будет занимать меньше пяти минут. Кабинет сможет пропустить более 100 человек в смену, конечно же, при таком количестве проживающих это очень важно. Считаю открытие кабинета очень своевременным и отвечающим на все запросы нынешнего времени», - сказал глава Раменского городского округа Николай Ханин.

Новый аппарат с низкой лучевой нагрузкой. Качество снимков при этом не падает, наоборот, результаты исследования станут лучше. Результаты обследования доступны врачам и пациентам в цифровом формате.

Рентген-аппарат приобрели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». В ближайшее время в регионе все аналоговое оборудование заменят на цифровое, что позволит проводить более глубокие и точные исследования.

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Здравоохранение Раменское
28 ноября 2023, 10:45
Лыжный стадион в Красногорске подготовили к зимнему сезону
Телеканал «360»
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Лыжный стадион в Красногорске готов принимать гостей. Круглые сутки там работали пять снежных пушек. Снежный покров будут формировать еще около двух недель.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков проверил готовность лыжной трассы к новому сезону. Тренироваться там будут профессиональные спортсмены. Кроме того, на стадионе «Зоркий» залили лед.

«Сначала смачивали ковер до состояния губки, потом запустили холодильную установку. Она начала морозить и образовалась первая корочка, мы легким разбрызгиванием долили до консистенции льда», - рассказал генеральный директор спорткомплекса «Зоркий» Денис Павлюченков.

После над покрытием работали специальные машины.

Любители фигурного катания уже опробовали новый лед. Массовые катания провели 25 и 26 ноября. Вход - 150 рублей. На стадионе есть коньки на прокат и теплые раздевалки для отдыха, где можно оставить вещи.

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Красногорск
28 ноября 2023, 10:39
Росгвардия передала музею в Подмосковье макеты оружия космонавтов
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Макеты оружия космонавтов передали на хранение в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина в Подмосковье. Такие экземпляры были разработаны на случай приземления или приводнения на безлюдной местности

Как рассказали в ведомстве, впервые стрелковое оружие отправилось в космос в 1988 года. До 2006 года трехствольные пистолеты ТП-82 обеспечивали безопасность летчиков. По словам начальника Центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии Подмосковья, полковника полиции Дмитрия Суркова, оружие способно производить выстрел световыми патронами.

«Особенность ТП-82 в том, что два горизонтальных ствола являются гладкоствольными, а один - нарезным, с возможностью производить выстрел световыми патронами. Дульная энергия оружия, по сравнением с обычной „ракетницей“, позволяла увеличить дальность полета сигнального огня», - сказал он.

Слова благодарности за сохранность экземпляров оружия высказал начальник историко-образовательной службы центра Александр Павловский.

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Музеи Космонавты Росгвардия
28 ноября 2023, 10:37
Дмитрий Волков проверил строительство детской областной больницы в Красногорске
Телеканал «360»
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Строительство детской областной больницы продолжается в Красногорске. Глава округа Дмитрий Волков побывал на объекте и оценил объем выполненных работ.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил стройплощадку и узнал, на каком этапе находятся работы. На сегодняшний день все работы идут в графике. Завершить строительство больницы планируют в 2024 году.

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Проект детской областной больницы в Красногорске поражает не только своим футуристическим дизайном, но и масштабом. Общая площадь здания более 100 тысяч квадратных метров. Больница будет рассчитана на 420 коек и 300 посещений в смену.

Сейчас рабочие занимаются устройством фасада, проводят внутренние инженерные системы. В ближайшее время займутся чистовой отделкой помещений и установкой архитектурной подсветки. Параллельно на территории больницы ведется благоустройство.

«Будут дороги, подъезды, проезды, широкие тротуары, выложенные брусчаткой. Газоны, деревья, кустарники и во внутреннем дворе будет детская площадка», - рассказал руководитель проекта Константин Домрачев.

Красногорск Больницы
28 ноября 2023, 10:22
Школу в ЖК «Надежда» в Ступине достроят к осени 2024 года
Телеканал «360»
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Школу на 550 мест в квартале «Надежда» в Ступине строят уже несколько лет. Сейчас готовность объекта достигла 50%. В планах открыть учреждение в сентябре 2024 года.

Предыдущий подрядчик срывал сроки строительства новой школы, и в октябре 2021 года с ним расторгли контракт. В апреле 2022-го определили нового подрядчика.

«Работы идут хорошим темпом, на стройке работают более 60 человек. Планируем, что к концу года контур будет закрыт. С той стороны уже закрывается, идет остекление, подвод тепла. В начале следующего года тепло в помещениях будет, чтобы делать внутренние работы», - рассказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Монолитные работы завершены на 95%. Вскоре специалисты приступят к внутренней отделке помещений. Темпы работ соответствуют графику. Сергей Мужальских, местные депутаты, общественники и представители Молодежного парламента округа будут сопровождать стройку вплоть до открытия учебного заведения, которое намечено на 1 сентября 2024 года.

В новой школе разместят учебные классы, актовый и два спортивных зала, информационно-библиотечный центр, столовую с пищеблоком, медкабинет и административные помещения. На территории появится стадион с беговыми дорожками, а также спортивные площадки, места для отдыха и мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Предыдущий подрядчик срывал сроки строительства новой школы, и в октябре 2021 года с ним расторгли контракт. В апреле 2022-го определили нового подрядчика.

«Работы идут хорошим темпом, на стройке работают более 60 человек. Планируем, что к концу года контур будет закрыт. С той стороны уже закрывается, идет остекление, подвод тепла. В начале следующего года тепло в помещениях будет, чтобы делать внутренние работы», - рассказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Монолитные работы завершены на 95%. Вскоре специалисты приступят к внутренней отделке помещений. Темпы работ соответствуют графику. Сергей Мужальских, местные депутаты, общественники и представители Молодежного парламента округа будут сопровождать стройку вплоть до открытия учебного заведения, которое намечено на 1 сентября 2024 года.

В новой школе разместят учебные классы, актовый и два спортивных зала, информационно-библиотечный центр, столовую с пищеблоком, медкабинет и административные помещения. На территории появится стадион с беговыми дорожками, а также спортивные площадки, места для отдыха и мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Ступино

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