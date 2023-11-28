Новый аппарат для рентгенов установили в противотуберкулезном диспансере в Раменском

Нагрузка на филиал значительная, поэтому новый рентгеновский аппарат для работы врачей был необходим.

«Услуга будет занимать меньше пяти минут. Кабинет сможет пропустить более 100 человек в смену, конечно же, при таком количестве проживающих это очень важно. Считаю открытие кабинета очень своевременным и отвечающим на все запросы нынешнего времени», - сказал глава Раменского городского округа Николай Ханин.

Новый аппарат с низкой лучевой нагрузкой. Качество снимков при этом не падает, наоборот, результаты исследования станут лучше. Результаты обследования доступны врачам и пациентам в цифровом формате.

Рентген-аппарат приобрели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». В ближайшее время в регионе все аналоговое оборудование заменят на цифровое, что позволит проводить более глубокие и точные исследования.

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