Новый аппарат для рентгенов установили в поликлинике № 13 в Балашихе

Новое оборудование работает быстрее и эффективнее.

«За шестичасовую рабочую смену на новой технике смогут проводить 24 исследования. Кроме того, на аппарате можно визуализировать мелкие структуры и регулировать процесс просмотра. Для работы на нем больше не надо проявлять пленки», - рассказала заведующая рентгенологическим отделением Балашихинской больницы Лариса Крехова.

Записаться на исследование можно онлайн через единую медицинскую информационно-аналитическую систему или по направлению врача. Процедуру сделают бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Рентген-кабинет поликлиники № 13 находится по адресу: улица Керамическая, 2/1.

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