16 мая 2024, 15:51

Новый аппарат для лечения позвоночника поступил в центр «Ясенки»

Министерство социального развития Московской области
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Уникальное роботизированное оборудование для лечения позвоночника тестируют в центре реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». За короткий период использования аппарата врачи уже отметили положительные результаты.

В Министерстве социального развития Московской области сообщили, что речь идет о системе декомпрессии позвоночника от McBrothers ROBOSPINE. Это новое слово в роботизированном лечении позвоночника. Аппарат использует принцип, благодаря которому устраняется защемление и восстанавливается структура диска позвоночника. Пациенты уже проходят реабилитацию с помощью этого устройства. и врачи отмечают положительный эффект.

«В нашем центре реабилитации участников СВО „Ясенки“ уже получили помощь почти 200 бойцов. Сегодня центр отвечает всем современным требования социальной и медицинской реабилитации, и все это совершенно бесплатно», - отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

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Ветераны Инвалиды
16 мая 2024, 15:52
Подмосковная спортсменка заняла 3-е место на соревнованиях по BMX
ГБУ ДО МО "СШОР по велоспорту"
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Представительница Московской области Валерия Занозина заняла третье место на соревнованиях по BMX. Она вошла в число лучших в возрастной группе 13-14 лет, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования проходили в дисциплине «ритм-трек». Это новое направление в BMX.

Отмечается, что награда стала первой в карьере спортсменки на соревнованиях подобного уровня. Первый этап Кубка России и всероссийские соревнования по ритм-треку проходили 11 и 12 мая в Парке имени 850-летия Москвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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Спортсмены
16 мая 2024, 15:36
Еще 85 проектов замены импорта запустят в Подмосковье в этом году
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Инвесторы заявили о реализации почти 300 проектов импортозамещения в Подмосковье. Об этом на 84-м заседании Мособлдумы сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«В Подмосковье заявлено 299 проектов импортозамещения, реализация которых позволит создать около 28 тысяч рабочих мест для жителей региона. Суммарный объем инвестиций по ним составляет порядка 280 миллиардов рублей. 77 проектов мы уже запустили, в этом году к реализации запланировано еще 85», - рассказала Зиновьева.

Регион наращивает производство собственной продукции в таких важных отраслях как фармацевтика и медицина, пищевая промышленность и сельское хозяйство, машиностроение и электроника. В разных городах строятся заводы, которые смогут заменить товары из-за рубежа.

Импортозамещение - по-прежнему один из приоритетов в экономике, напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Инвестблок подмосковного правительства продолжает активную работу по привлечению новых инвесторов.

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Инвестиции Импортозамещение Промышленность
16 мая 2024, 15:34
Подмосковье выиграло 7 медалей на первенстве по велоспорту
ГБУ ДО МО "СШОР по велоспорту"
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Подмосковные спортсмены выиграли семь наград на первенстве ЦФО по велоспорту-шоссе. Сборная региона завоевала три золота, одно серебно и три бронзы.

Как рассказали в региональном Минспорта, в турнире участвовали девушки и юноши 13-14 лет и 15-16 лет, а также юниоры и юниорки 17-18 лет. На протяжении трех дней они состязались в дисциплинах «индивидуальная гонка на время», «критериум» и «групповая гонка».

Золотые медали получилиДмитрий Жилин и Владимир Михайловский, серебро - Владимир Михайловский, а бронзу - Анастасия Дьячкова и Марина Красулина.

Соревнования прошли в Воронеже с 12 по 15 мая.

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Инвестиции Импортозамещение Промышленность
16 мая 2024, 15:21
Подмосковное КФХ поучаствовало в форуме «Труженики села»
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Подмосковное крестьянско-фермерское хозяйство поучаствовало в первом Всероссийском форуме «Труженики села». Мероприятие прошло на площадке Международной выставки «Россия».

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на форуме фермеры поделись своим опытом с коллегами, а также задали множество волнующих вопросов представителям федеральной законодательной и исполнительной власти.

Участники обсудили новые подходы к социально-экономическому развитию села, повышение уровня жизни в сельской местности, а также актуальные вопросы развития сельских территорий и сельских агломераций, в том числе сельский туризм.

Кроме того, в рамках форума открылся десятый юбилейный фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений России «София».

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Туризм Сельское хозяйство Фестивали Выставка-форум «Россия»

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