20 октября 2024, 16:26

Новый апарт-комплекс построят в Дубне в 2027 году

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В районе левобережной площадки Особой экономической зоны «Дубна» начнется строительство трех 11-этажных корпусов апарт-комплекса, который поможет решить вопрос с жильем для сотрудников крупных предприятий наукограда. Презентация проекта состоялась на территории ОЭЗ, где были подписаны первые соглашения.

Комплекс будет включать 340 апартаментов, 150 машиномест, а также закрытую территорию с ночной подсветкой зданий и скоростными лифтами. Высота потолков в апартаментах составит три метра, что обеспечит комфортное проживание. На данный момент продажи открыты только для компаний-резидентов ОЭЗ.

Заместитель генерального директора «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Екатерина Белоусова отметила, что в условиях кадрового голода сотрудники приезжают из центральной России и более отдаленных регионов, и все они нуждаются в жилье. Апарт-комплекс станет отличным решением для размещения специалистов, привлеченных в наукоград.

После удовлетворения потребностей резидентов ОЭЗ, апартаменты будут доступны и для других желающих. Строительство комплекса общей площадью более 34 тысяч квадратных метров планируется завершить во второй половине 2027 года.

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Строительство Дубна
20 октября 2024, 16:57
Администрация Наро-Фоминска провела встречу с работниками промпредприятия
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В Наро-Фоминском городском округе состоялся очередной выездной прием администрации, в рамках которого представители муниципалитета посетили производство компании «Арнест Упаковочные Решения». Это предприятие является ведущим производителем алюминиевой упаковки в России.

Мероприятия такого формата играют важную роль в обмене мнениями и установлении прямого диалога между жителями и властью. На встрече присутствовали представители окружной администрации, управляющих компаний, руководители социального блока и сферы здравоохранения. Сотрудники компании активно делились своими проблемами и предложениями, касающимися улучшения качества жизни в округе.

В рамках обсуждения поднимались актуальные темы, такие как кадровый вопрос в Наро-Фоминской областной больнице и доступность медицинских услуг, обеспечение компенсации многодетным семьям за дополнительное образование детей, благоустройство и модернизация внутридворовой территории и другие важные вопросы.

Представители муниципалитета внимательно рассмотрели каждое обращение. Подобные выездные приемы стали значительным шагом к улучшению взаимодействия между администрацией и общественностью, способствуя созданию более комфортной и безопасной среды для всех жителей.

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Наро-Фоминск Заводы
20 октября 2024, 16:26
Благоустройство сквера Ногина стартовало в Богородском округе
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Демонтировать старые конструкции начали в сквере Ногина в Богородском городском округе. Здесь пройдет масштабное благоустройство. На территории проведут озеленение, установят систему освещения и камеры видеонаблюдения.

Рабочие сейчас также демонтируют старые лавочки, урны и зеленые насаждения. После здесь высадят кустарники, деревья, обновят клумбу перед памятником Ногину, при этом местонахождение мемориала останется прежним.

Также в сквере установят 27 опор освещения и камеры видеонаблюдения «Безопасный регион». И конечно, появятся современные скамейки и урны.

Благоустройство планируют завершить до 30 ноября. Решение об обновлении сквера приняли еще в мае на общественных обсуждениях.

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Благоустройство Богородский
20 октября 2024, 16:26
Директор школы в Химках получила премию губернатора Подмосковья
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Руководитель «Школы равных возможностей» Аида Ойцева из Химок стала обладателем премии губернатора Подмосковья «Лучший по профессии». Заявки на конкурс подали свыше 200 человек.

Участниками стали руководители образовательных учреждений со всей Московской области. Жюри определило победителей по результатам прохождения трех этапов.

Специалисты оценивали профессиональные достижения конкурсантов, готовность работать с инновационными технологиями и проектами, использование эффективных воспитательных практик в школах и стремление расти и развиваться в своей области.

Аида Ойцева занимает место директора «Школы равных возможностей» со дня ее основания. Более шести лет она и педагоги учреждения помогают получить полноценное основное общее образование детям с ограниченными возможностями здоровья. Новые знания сегодня в школе получают свыше 100 учеников.

Каждый ребенок может рассчитывать на помощь, поддержку и индивидуальный подход в подготовке к колледжу и взрослой жизни. Дети не только занимаются по основным дисциплинам, но и учатся прикладным ремеслам: пошиву одежды, плотничеству, садоводству. Также они регулярно участвуют в региональных конкурсах и турнирах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Химки
20 октября 2024, 15:37
Музыкально-поэтический вечер прошел в клубе «Активное долголетие» в Дмитрове
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В «Центре культурного развития „Синьковский“» состоялась музыкально-поэтическая гостиная «Покровские вечерки» в рамках проекта «Активное долголетие». Это мероприятие стало настоящим праздником для пожилых людей, объединяющим их и дарящим радость общения.

В уютной атмосфере за чашечкой чая участники вспомнили о приметах праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который имеет глубокие корни в русской культуре. Настоятель Князь-Владимирского храма поселка Новосиньково, отец Александр, поздравил всех с праздником. Участница клуба «Активное долголетие» Тамара Орлова прочитала стихотворение собственного сочинения. Лера Алексеевна Мартынова и другие участники также представили тематические стихотворения, а «Академический хор ветеранов» исполнил душевные песни.

«Покровские вечерки» прошли в теплой и домашней обстановке. В завершение мероприятия сотрудники «Центра культурного развития „Синьковский“» подарили каждому участнику осенний букетик, сделанный своими руками.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила важность проекта «Активное долголетие», подчеркнув его роль в поддержании активности и здоровья пожилых людей.

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Активное долголетие Дмитров

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