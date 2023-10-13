Новый акушер-гинеколог вышел на работу в Московском областном перинатальном центре
Новый врач акушер-гинеколог Александр Цимахович вышел на работу в Московском областном перинатальном центре. Молодой специалист, завершивший клиническую ординатуру, присоединился к команде медицинского учреждения с целью улучшить заботу о будущих мамах и малышах.
Заместитель главного врача по медицинской части Московского областного перинатального центра Людмила Седая поприветствовала нового специалиста и выразила уверенность, что его опыт и знания в области акушерства и гинекологии будут ценным вкладом.
«Его присутствие обогатит наши знания и опыт в области акушерства и гинекологии. Молодые специалисты, такие как Александр, помогают поддерживать высокий уровень медицинской помощи. Его умение проводить операции кесарево сечение и принимать роды будет ценным активом для родового отделения», - рассказала Людмила Седая.
Она подчеркнула, что приход Александра Цимаховича в родовое отделение Московского областного перинатального центра укрепит медицинское обслуживание и будет стимулом для достижения новых успехов в акушерстве и гинекологии.
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