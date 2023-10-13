Новый акушер-гинеколог вышел на работу в Московском областном перинатальном центре

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Заместитель главного врача по медицинской части Московского областного перинатального центра Людмила Седая поприветствовала нового специалиста и выразила уверенность, что его опыт и знания в области акушерства и гинекологии будут ценным вкладом.

«Его присутствие обогатит наши знания и опыт в области акушерства и гинекологии. Молодые специалисты, такие как Александр, помогают поддерживать высокий уровень медицинской помощи. Его умение проводить операции кесарево сечение и принимать роды будет ценным активом для родового отделения», - рассказала Людмила Седая.

Она подчеркнула, что приход Александра Цимаховича в родовое отделение Московского областного перинатального центра укрепит медицинское обслуживание и будет стимулом для достижения новых успехов в акушерстве и гинекологии.

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