31 января 2024, 13:46

Новый акушер-гинеколог пополнил штат Московского областного центра охраны материнства

МОЦОМД
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Подмосковье продолжает привлекать на работу новые кадры в сфере здравоохранения. Врач акушер-гинеколог Ангелина Беляева начала вести прием пациентов в родовом отделении с операционными Московского областного центра охраны материнства.

Ангелина закончила Саратовский государственный медицинский университет имени Разумовского и ординатуру по специальности «акушерство и гинекология» РНИМУ имени Пирогова.

Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник отметила, что многопрофильный центр уделяет особое внимание работе по привлечению новых сотрудников.

«Очень важно, что молодым специалистам оказываются социальные меры поддержки: компенсация аренды жилья, социальная ипотека», - добавила Татьяна Мельник.

В Министерстве здравоохранения Подмосковья пожелали Ангелине профессиональных успехов на новом поприще.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом.

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Здравоохранение Врачи
31 января 2024, 14:08
Фестиваль детского и молодежного творчества «Серебряный олень» начался в Одинцове
Мария Шматкова
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Открытый фестиваль детского и молодежного творчества «Серебряный олень» проходит в Одинцове в 24-й раз. Площадкой мероприятия стал культурно-досуговый центр «Заречье». Там выступят 120 лучших музыкантов и восемь вокально-инструментальных групп.

Выступления каждого участника фестиваля члены жюри отсмотрели онлайн и отобрали для очного тура лучших. В конкурсе принимают участие как сольные исполнители в возрасте от восьми до 35 лет, так и творческие коллективы.

«По сравнению с прошлым годом, заявок увеличилось примерно на две трети. Если на инструментальную композицию в прошлом году у нас было около 100 заявок, в этом - более 200», - рассказал главный режиссер Одинцовского центра культурного развития Андрей Лобачевский.

Фестиваль продлится несколько месяцев. За это время участники смогут попробовать себя в разных категориях. В декабре уже прошли выступлениях театралов и чтецов, впереди - хореография и изобразительное искусство. Завершится конкурс выступлениями эстрадных вокалистов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Одинцово Фестивали
31 января 2024, 14:03
Строительство гостиничного комплекса для школьников и студентов начнется в Долгопрудном в 2024 году
«РосЕвроСити»
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Компания «РосЕвроСити» построит гостиничный комплекс «Физтех-лэнд» для школьников, студентов и преподавателей Физтех-лицея имени Капицы. Возведение объекта начнется уже в этом году.

«Проект, инвестиции в который составят более 1,5 миллиарда рублей, будет реализован в две очереди. Приступить к строительству первой очереди компания планирует в начале третьего квартала 2024 года. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса намечены на четвертый квартал 2026 года», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

После этого компания приступит к возведению второй очереди - строительству тематического парка «Физтех-Лэнд». Реализация проекта позволит создать в округе 40 рабочих мест.

Основной корпус гостиницы будет рассчитан на 200 номеров, десять таунхаусов и четыре коттеджа. В период каникул в отеле также смогут останавливаться спортивные команды, которые будут тренироваться на базе отеля.

«Уникальность парка „Физтех-лэнд“ в том, что он станет экспериментальным центром, который будет включать лектории, амфитеатр, веревочный парк, мастерские и полигон для тестирования разработок в робототехнике и беспилотных аппаратов, лектории для проведения выставок, презентаций и конференций», - подчеркнул коммерческий директор ООО «РосЕвроСити» Михаил Тонков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что образовательный комплекс в Павшинской пойме откроют к 1 сентября.

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Инвестиции Строительство Школьники Студенты
31 января 2024, 14:01
Оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» напомнил о возможности онлайн-оплаты за вывоз мусора
«ЭкоЛайн-Воскресенск»
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Более 65 тысячи человек воспользовались личным кабинетом на сайте регионального «ЭкоЛайн-Воскресенск» за три года с момента его запуска, из которых 36 тысяч — жители Раменского городского округа. Ежедневно сервисом пользуются более 700 абонентов. С его помощью можно оплатить услуги по вывозу мусора не выходя из дома.

Личный кабинет значительно облегчает процесс оплаты услуги. В нем сохраняются все начисления и платежи, формируется квитанция и акт сверки за выбранный период, а оплата за вывоз отходов осуществляется в один клик. Электронная квитанция не заменяет бумажную версию, а лишь делает ее более удобной и напоминает о своевременной оплате коммунальных услуг.

Личный кабинет предназначен для физических лиц - собственников жилых строений и квартир в МКД. Он доступен для абонентов, которые получают отдельную квитанцию за вывоз отходов напрямую от регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск», АО «Мосэнергосбыт» или ООО «МосОблЕИРЦ».

Для входа в личный кабинет необходимо зарегистрироваться и получить пароль. Регистрация занимает несколько минут. Для потребителей, у которых нет лицевого счета или номера договора с регоператором, сначала предлагается заключить договор на обслуживание «Обращение с ТКО», а затем на почтовый ящик клиента приходят логин и пароль для личного кабинета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Воскресенск Мусор
31 января 2024, 13:53
Фабрика офисных процессов обучила еще два подмосковных предприятия
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Два подмосковных предприятия приняли участие в Фабрике офисных процессов. Производитель бытовых изделий из пластика «Архимед» и поставщик контрольно-измерительных приборов «Электронприбор» научились применять инструменты бережливого производства и оценивать их влияние на эффективность предприятия.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, наставниками участников становятся специалисты Регионального центра компетенций. По словам главы ведомства, заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой, обучение проходт в игровом формате.

«Фабрика предназначена для того, чтобы участники в игровом формате учились выявлять проблемы, классифицировать и сокращать потери в офисных процессах. А тот опыт, который они получают в „лабораторных условиях“ под контролем специалистов РЦК, они в дальнейшем смогут внедрить в собственную офисную деятельность», - сказала она.

На площадке создают условия, максимально приближенные к реальным. За день участники проходят три игровых раунда, в которых нужно подготовить определенное количество договоров и достигнуть заданных показателей, например, сократить время протекания процесса или добиться максимальной прибыли.

Принять участие в обучении могут руководители и сотрудники предприятий - участников нацпроекта «Производительность труда». Подробнее об этом можно узнать в Telegram-канале.

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Инвестиции

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