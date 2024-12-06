Новый акушер-гинеколог Екатерина Кочнева приступила к работе в МОЦОМД

Она владеет всеми необходимыми методами предоставления экстренной и плановой медицинской помощи в области акушерства и гинекологии, а также оперативными и консервативными техниками лечения.

Главный врач МОЦОМД, заслуженный врач РФ и доктор медицинских наук Татьяна Мельник подчеркнула, что социальная поддержка медиков в регионе способствует развитию карьеры специалистов в Подмосковье.

Она отметила, что в рамках программы модернизации первичного звена особое внимание уделяется организации медицинской помощи рядом с местами проживания, обучения или работы жителей.

Руководство МОЦОМД создает условия, позволяющие медицинским работникам сосредоточиться на своей основной задаче - обеспечении здоровья и благополучия женщин. Люберецкий роддом продолжает расширять свои возможности, ориентируясь на современные тенденции и изначальные принципы высокого качества медицинского обслуживания.

Принципиально важно, чтобы каждая женщина ощущала защиту и поддержку на каждом этапе беременности и родов. Коллектив рад видеть Екатерину Кочневу в своих рядах и желает ей успехов в новой работе.