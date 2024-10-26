26 октября 2024, 22:26

Новым старостам деревень в Мытищах вручили удостоверения

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Концерт в честь Дня сельского старосты прошел в Центре культуры «Подмосковье». Виновников торжества поздравила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Творческие коллективы Центра Культуры «Подмосковье» выступили для гостей мероприятия. Лучших старост наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

Интересы сел и деревень городского округа Мытищи представляют 64 лидера, которые не побоялись взять на себя ответственность за жителей своего населенного пункта. Они отмечают день сельского старосты с прошлого года после издания областного закона.

Дата празднования, 23 октября, считается символичной. Именно в этот день Императрица Елизавета подписала указ об избрании местных старост.

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Праздники Награды Мытищи Концерты
26 октября 2024, 22:26
Замену аварийных участков магистральных теплосетей начали в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Специалисты «Теплоснабжающей компании Мосэнерго» в Химках меняют аварийные участки магистральных и разводящих тепловых сетей в рамках масштабной инвестиционной программой. Ремонтные работы проводят 14 бригад и почти 40 единиц техники.

Специалисты трудятся на объектах ежедневно. Трехлетняя инвестиционная программа подразумевает промывку и опрессовку линий горячего водоснабжения и отопления, замену измерительных приборов, восстановление и изоляцию трубопроводов. Также 26 котельных оборудовали современными датчиками, которые помогают контролировать их работу дистанционно.

Напомним, что отопительный сезон в Химках начался 1 октября. Тепло провели почти в две тысячи объектов социального значения и 1,5 тысячи жилых домов. Всего на благо жителей в округе действуют 57 котельных и 114 центральных тепловых станций. Любые аварийные ситуации оперативно отслеживают и решают.

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ЖКХ Химки Ремонтные работы
26 октября 2024, 19:50
Незаконное ограждение снесли в деревне Виноградово в Мытищинском округе
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Незаконно возведенное ограждение, ограничивающей проход по тротуару, снесли по просьбе жителей деревни Виноградово в Мытищинском городском округе. Тротуар освободили силами администрации, теперь жители могут свободно и беспрепятственно проходить.

Масштабная работа по ликвидации несанкционированных объектов ведется в Мытищах. Множество территорий уже освободили от незаконных построек, ежедневно проводятся рейды по выявлению новых нарушений.

Жалоба от жителей деревни Виноградово о том, что незаконно возведенное ограждение ограничивает проход по тротуару, поступила в администрацию города. Межведомственная комиссия Мытищ приняла решение о сносе ограждения.

Владелец участка не устранил нарушения в установленные сроки, поэтому демонтаж конструкций был проведен силами администрации. Сегодня тротуар вновь свободен.

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Благоустройство Мытищи Строительство
26 октября 2024, 17:57
Канализационные трубы заменят в микрорайоне имени Ногина в Серпухове
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В Серпухове продолжается активная работа по модернизации инженерных сетей. В микрорайоне имени Ногина специалисты компании «Водоканал-сервис» приступили к монтажу новых труб напорной канализации.

Это связано с износом старых конструкций, и в данный момент проводятся подготовительные земляные работы. Новая полиэтиленовая труба низкого давления будет установлена внутри существующей металлической трубы, что позволит значительно продлить срок службы системы. Все используемые материалы - отечественного производства, а гарантийный срок новых труб составляет более 100 лет.

Параллельно ведутся работы по замене коллектора в поселке Пограничный. При строительстве спортивного объекта в 2016 году водоотводящие трубы канализации оказались под зданием, что создавало риск затопления Ледовой арены в случае аварии. В связи с этим была разработана новая система водоотведения, включающая обустройство сборных камер. Сейчас работы по переносу трубы находятся на завершающей стадии: идет соединение труб и узлов водоотведения в камерах и колодцах.

Завершение всех работ запланировано на первые числа ноября, что позволит открыть очередной спортивный сезон Ледовой арены ко Дню народного единства.

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ЖКХ Серпухов
26 октября 2024, 16:55
День открытых дверей прошел в центре онкологической помощи в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках в Центре амбулаторной онкологической помощи состоялся день открытых дверей. Жители смогли пройти комплексное обследование на раннее выявление онкологических заболеваний.

Муниципальный депутат и председатель Совета медсестер Химкинской клинической больницы Надежда Смирнова подчеркнула важность регулярных обследований с 18 лет. «Раннее выявление онкологических заболеваний позволяет вовремя начать лечение и существенно повысить шансы на успешное выздоровление», - отметила она.

Программа обследования включала в себя лабораторные экспресс-тесты, флюорографию, маммографию и УЗИ молочных желез, ЭКГ, а также осмотр кожных покровов с применением дерматоскопа и другие процедуры.

Современное оборудование Химкинской клинической больницы позволяет проводить полное обследование, используя различные виды рентгенологических и эндоскопических исследований с биопсией, МСКТ, МРТ с внутривенным контрастным усилением, УЗИ, пункционную биопсию под контролем УЗИ, а также гистологическое и цитологическое исследования.

Муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что пройти онкоскрининги можно в поликлинике № 2 по адресу: улица Лавочкина, дом № 22, кабинет 214. Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре онкологического портала Минздрава Московской области по телефону: 7 (498) 602-00-30.

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Больницы Химки

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