Новым старостам деревень в Мытищах вручили удостоверения

Творческие коллективы Центра Культуры «Подмосковье» выступили для гостей мероприятия. Лучших старост наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

Интересы сел и деревень городского округа Мытищи представляют 64 лидера, которые не побоялись взять на себя ответственность за жителей своего населенного пункта. Они отмечают день сельского старосты с прошлого года после издания областного закона.

Дата празднования, 23 октября, считается символичной. Именно в этот день Императрица Елизавета подписала указ об избрании местных старост.

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