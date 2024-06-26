Новых врачей привлекут в больницу Домодедова из-за дефицита кадров

В Домодедовской больнице - дефицит кадров. Проблему уже решают: ждут студентов медвузов на практику и приглашают в округ врачей на хороших условиях. Например, медикам выплачивают деньги за аренду жилья.

«Наши сотрудники живут в служебных квартирах и общежитиях. Сейчас их более 200», - рассказал главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач России Андрей Осипов.

Также в округе продолжается капремонт хирургического корпуса больницы. После обновления здесь продолжат работу отделения реанимации, хирургии, травматологии и диагностики. Для пациентов в каждой палате будет туалет и душевая кабина. Работы завершат к концу года.

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