Новых кураторов назначили в школьных лесничествах Подмосковья
В Комитете лесного хозяйства Московской области назначили новых кураторов для победителей конкурса «Подрост» и слета школьных лесничеств 2023 года. Наставниками стали руководители профильных отделов Комлесхоза и сотрудники подведомственного комитету учреждения ГКУ МО «Мособллес».
«Мы должны и можем оказать им помощь в раскрытии своих талантов и выборе будущей профессии, подготовке при поступлении в специализированные лесные институты, прохождении стажировок в лесничествах и дальнейшем трудоустройстве», - отметил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Решение по созданию кураторства приняли год назад на Первой областной молодежной конференции школьных лесничеств «Лесознание». Например, в прошлом году за каждым победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Подрост» были закреплены кураторы.
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