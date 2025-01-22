Новых консультантов утвердили на Совете Общественной палаты в Мытищах

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Специалисты-консультанты будут работать в разных комиссиях Общественной палаты. Руководители комиссий поделились своими идеями, планами и проектами на ближайшее будущее.

«На заседании Общественной палаты еще раз обсудили правильность составления отчетов своих мероприятий, взаимодействие между комиссиями, вовлечение в свои ряды молодежи, взаимодействие с депутатским корпусом, структурами администрации и некоммерческими организациями» , - рассказал председатель Общественной палаты городского округа Мытищи Игорь Савош.

Более детально участники каждой комиссии Общественной палаты обсудят свои планы уже на профильных заседаниях.