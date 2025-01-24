Новые валидаторы заработали на станции Зеленоград-Крюково

Внимание пассажиров обращают на то, что при использовании транспортной карты в зоне действия МЦД нельзя закрывать поездку на новых устройствах, так как при выходе со станции она закроется при прохождении турникетных линий.

Важно валидировать транспортную карту на входе и выходе со станции, в противном случае ее заблокируют для проезда на железнодорожном транспорте. Для разблокировки проездного придется обратиться в пригородные кассы.