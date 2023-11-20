20 ноября 2023, 10:26

Новые «Уроки цифры» в Подмосковье посвятят поиску пропавших животных с помощью нейросетей

Unsplash
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Новый «Урок цифры» пройдет в школах Подмосковья с 20 ноября по 10 декабря. Его посвятят облачным технологиям.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, на уроках школьники создадут систему поиска пропавших животных. Они узнают о работе алгоритмов компьютерного зрения и о том, как технологии отличают одного зверя от другого.

«Искусственный интеллект - это самая популярная технология 2023 года. Ее стремительное развитие связано с ростом облачных технологий. Сложные вычисления, которые проводят нейросети, происходят на облачных серверах. На новом занятии в рамках „Уроков цифры“ подмосковные школьники побывают в роли исследователей, узнают об устройстве нейросетей и облачных сервисов», - сказала глава министерства Надежда Куртяник.

На занятиях дети посмотрят видеоурок и выполнят задания онлайн-тренажера. После прохождения урока все участники получат сертификаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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Дети Школьники
20 ноября 2023, 11:49
Свыше 250 субботников прошло в лесах Подмосковья с начала года
Комитет лесного хозяйства МО
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С начала года в лесах Подмосковья провели 255 субботников и 20 акций «Чистый лес». Более 2,8 тысячи гектаров очистили от мусора и убрали почти 4,7 тысячи аварийных деревьев.

Итоги реализации подпрограммы «Развитие лесного хозяйства Московской области» в рамках госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья» обсудили в Комлесхозе. По словам главы Минсельхозпрода Владислава Мурашова, субботники, уборка мусора, воспроизводство и защита лесов помогают улучишь экосистему.

«В этом году при содействии областного Комитета лесного хозяйства проведены лесовосстановительные работы на площади свыше 3,7 тысячи гектаров, более 2,8 тысячи гектаров лесов очистили от захламления, по обращениям граждан убрали почти 4,7 тысячи аварийных деревьев», - сказал он.

Мурашов добавил, что в субботниках и акциях «Чистый лес» поучаствовали около 1,5 тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Природа Экология
20 ноября 2023, 11:49
Гостехнадзор проверил аттракционы Подмосковья перед зимой
Фото: Ульянов А.И.
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Специалисты Гостехнадзора проверили 21 аттракцион в Подмосковье в преддверии зимы. Осмотры провели в Ленинском округе, Домодедове, Люберцах и других округах.

Отмечается, что инспекторы не выявили нарушений в эксплуатации аттракционов.

«Сейчас парки развлечений активно подготавливаются к зиме и начинают обустраивать зимние горки, а механические технические средства с наступлением заморозков уйдут на техническое обслуживание», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Специалисты технадзора также дали рекомендации владельцам парков развлечений по правильному оборудованию зимних горок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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Благоустройство
20 ноября 2023, 11:30
Подмосковный бизнес-омбудсмен оценил управление кадрами на заводе специй в Щелкове
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев и президент региональной Торгово-промышленной палаты Денис Французов посетили завод специй и блюд быстрого приготовления в Щелкове. Они оценили управление трудовыми ресурсами на предприятии.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, «Русская бакалейная компания» работает в Щелкове с 2004 года. На заводе выпускают свыше 500 ингредиентов для пищевой промышленности. Это комплексные добавки и стерилизаторы, а также специи, приправы, пряности и блюда быстрого приготовления. Сейчас на предприятии трудятся около 400 человек.

С мая компания приняла участие в нацпроекте «Производительность труда». В планах - увеличить выпуск продукции и запустить новый премиальный бренд.

«На щелковской земле мы видим положительный пример, который можно транспонировать на всю Московскую область. Одним из ключевых векторов развития экономики является производительность труда. Предприятие выбрало себе правильный вектор развития - оно оптимизирует управление трудовыми ресурсами, что способствует экономическому росту компании и региона в целом», - отметил Головнев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Щелково Поддержка предпринимателей в Московской области
20 ноября 2023, 11:28
Число жалоб на проблемы в сфере ЖКХ снизилось на 13% в Подмосковье за неделю
Госжилинспекция Московской области
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Третью неделю в Подмосковье снижается количество жалоб на жилищные проблемы. Только за неделю показатели уменьшились на 13%.

За семь дней Госжилинспекция Московской области обработала в областном Центре управления регионом 8,4 тысячи заявок от жителей, свыше 6,3 тысячи из которых уже решили.

Наивысшие темпы снижения продемонстрировали Волоколамск, Черноголовка, Егорьевск, Кашира и Солнечногорск. Отмечается, что за указанный период из Восхода, Звездного Городка и Молодежного не поступило ни одного обращения.

В тематический топ вошли: уборка подъездов, обеспечение отопления в квартирах и восстановление освещения в подъездах. Жителям Московской области напоминают, что направить обращение можно через портал ЕДС МО. Управляющая компания возьмет заявку в работу в течение 24 часов и выполнит ее в установленные регламентом сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей и назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ

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