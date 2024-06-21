Новые уличные фонари установят в поселке Красково

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, на улице установят четыре светильника с опорами. Протяженность системы составит 160 метров.

«В рамках инициированного губернатором проекта „Светлый город“ мы с 2017 года ведем масштабную работу по созданию наружного освещения. За это время многое сделано, но еще остается сделать не мало - нам необходимо осветить порядка 2,9 километра дорог, улиц и других общественных территорий», - рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

В этом году в Подмосковье запланировали установить почти 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор для них. Всего проведут более 306 километров линий. Новые системы появятся на 158 дорогах, 22 общественных пространствах и в 36 дворах.

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