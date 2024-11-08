Новые уличные фонари установят в деревне Матвейково

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Жители Ситне-Щелканова и близлежащих населенных пунктов рассказали Сергею Мужальских о волнующих их вопросах и проблемах. Обращения касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, содержания многоквартирных домов и дорожной сети.

«В сельской местности традиционно высокий запрос на наличие дорог и освещения, благоустройство общественных пространств», - отметил руководитель муниципалитета.

Староста деревни Матвейково Татьяна Горбунова обратилась к Сергею Мужальских с просьбой об установке новых опор уличного освещения и открытии продуктового магазина. Жителей села также интересует постановка на кадастровый учет местного родника и участка земли для создания сквера.

Татьяне Горбуновой ответили на заданные вопросы, а детали обращения проработают заместители главы округа. Установку опор освещения включат в план работ на 2026–2027 годы.

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