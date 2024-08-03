Новые тротуары появились в поселке Томилино под Люберцами

Специалисты выполнили укладку асфальта и установку бордюров, что позволило создать удобные проходы для пешеходов. Эти меры способствуют не только улучшению качества жизни в поселке, но и повышению безопасности дорожного движения.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что особое внимание уделяется обустройству тропинок и дорожек, ранее проложенных самими жителями. Это позволяет сделать пешеходные коммуникации более комфортными, а также сократить путь к остановкам общественного транспорта и социально значимым объектам.

Напомним, что в городском округе Люберцы выполнена программа по обустройству «народных троп». Новые тротуары появились в районе дома № 13 на улице Строителей, между домами № 9 на Комсомольском проспекте и № 17 на улице Побратимов, а также в микрорайоне Западный поселка Октябрьский от дома № 4 к автобусной остановке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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