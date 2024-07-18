Новые тротуары построили еще в 10 округах Подмосковья

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, общая протяженность новых тротуаров составила около девяти километров. Еще более 39 километров продолжают строить в 17 округах.

«Например, на центральной улице села Черкизово в Коломне, на участке от станции Клязьма до остановки „Мост“ в Пушкино, а также на участке от Пятницкого шоссе до деревни Лопотино в Солнечногорске», - рассказал заместитель председателя правительства - глава Минтрансе региона Алексей Гержик.

Работы провели в Коломне, Красногорске, Истре, Дзержинском и других муниципалитетах.

В ведомстве добавили, что до конца года в Подмосковье построят более 65 километров новых тротуаров.

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