Новые тротуары к достопримечательностям построили еще в 9 округах Подмосковья

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, новый тротуар появился на улице Ленина в Озерах. Дорога ведет ко Дворцу культуры, Краеведческому музею, скверу Арбат, парку «Сосновый бор» и памятнику техники.

Работы провели в Домодедове вблизи подворья Данилова монастыря и Знаменской церкви, в Подольске рядом с Андреевской церковью и Домом культуры в деревне Федюково, в Одинцове у парка имени Толстого, усадьбы Крекшино и Крестовоздвиженского храма, в Воскресенске на улице Зелинского и в Зарайске на улице Московской. Путь стал комфортнее по улице Кольцо в Дмитрове, а также на Егорьевском шоссе в Раменском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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