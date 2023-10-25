Новые тротуары и спортивную площадку построили в селе Ольявидово под Дмитровом

По просьбе жителей села Ольявидово благоустроили две дорожки от домов № 5 и № 29 на Центральной улице до автобусной остановки. Работы по асфальтированию выполнили по губернаторской программе «Народная тропа».

«Жители уже с удовольствием пользуются новыми тротуарами. Зимой эти тротуары будут очищаться от снега, обрабатываться против гололеда», - рассказала заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Людмила Докучаева.

Кроме того, на улице Новой устроили покрытие на старой грунтовой дороге. Жители проголосовали за этот проект на портале «Добродел».

«Именно активная позиция жителей Ольявидово позволила быстро и эффективно решить вопрос с обустройством и сразу двух народных троп в их селе, и строительством дороги на улице Новой. Уверен, что жители здесь и дальше будут активны и неравнодушны в своих инициативах», - сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Также по программе «Благоустройство дворовых территорий» установили спортивную площадку вблизи дома № 3 на Центральной улице. Она покрыта настилом из резиновой крошки, а подходы к ней заасфальтированы.

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