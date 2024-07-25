Новые требования к макаронным изделиям вступят в силу в Подмосковье с 1 августа

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, теперь минимальное содержание твердой пшеницы в макаронных изделиях группы А должно составлять не менее 95%, а использование пищевых добавок полностью запрещено.

Для определения содержания муки из мягкой пшеницы в макаронных изделиях будут использоваться как стандартные методы, так и новые аттестованные методики.

«Нововведения направлены на повышение стандартов производства и обеспечение потребителей чистыми и качественными макаронами группы А. Соблюдение новых требований не только гарантирует соответствие продукции стандартам, но также способствует здоровью и безопасности потребителей», - пояснили в ведомстве.

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