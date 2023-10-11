Новые точки продажи фальсифицированной продукции пресекли в Подмосковье

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Ведомство выявляет несуществующие площадки, на которых мошенники пытаются ввести в оборот фальсификат. Их блокируют и направляют информацию в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

«В регионе с начала года специалистами государственной ветеринарной службы Московской области выявлены и заблокированы 42 площадки с признаками фантомности. Благодаря этому к продаже не допустили 172 тонны пищевой продукции: около 160 тонн сливочного масла и сыра и более 12 тонн мяса и мясопродуктов», - рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Такие места выявили в Луховицах, Лобне, Домодедове, Мытищах, Химках и других округах региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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