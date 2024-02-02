Новые студии эстетической гимнастики открыли в трех спортшколах в Химках

Эстетическая гимнастика - это молодая область спорта. Она объединяет элементы художественной гимнастики, танца и акробатики. Отделения для занятий эстетической гимнастикой были открыты на базе спортивного комплекса «Новые Химки», дома юного техника «Интеграл» и спортивной школы «Надежда». Новые студии открыли по инициативе химкинского тренера, мастера спорта Светланы Востриковой.

Обучением в новых школах занимаются опытные педагоги и мастера спорта. Ученики регулярно выступают на соревнованиях и участвуют в турах по всей России. В спортшколе «Надежда» занимаются около 400 человек. 30 из них тренируются в студии эстетической гимнастики.

«Эстетическая гимнастика - очень красивое и грациозное направление, сочетает в себе не просто набор элементов под музыку, а несет смысл единой композиции», - отметила заместитель директора по спортивной работе спортивной школы «Надежда» Ольга Морозова.

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