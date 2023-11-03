Новые стандарты качества. Губернатор Подмосковья — о ремонте дорог в 2023 году

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Эту работу, по словам губернатора, проводят исключительно с учетом пожеланий и предложений жителей, автомобилистов, «Мы стараемся прислушиваться к мнению жителей, поэтому программа формируется с учетом поступающих пожеланий», - отметил глава Подмосковья.

Основной инструмент - голосования на портале «Добродел». В 2023 году результаты опросов повлияли на обновление около 400 километров более чем на 300 участках дорог.

Это не только городские трассы, но и проезжие части, ведущие к деревням и СНТ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Особый акцент сделали на дорогах с высокой интенсивностью движения и проезжих частях, ведущих к социально значимым местам.

«Мы активно развиваем транспортную инфраструктуру, каждый год открываем новые дорожные объекты, а также реализуем большую программу ремонта», - подчеркнул Андрей Воробьев.

В этом году отремонтировали не менее тысячи больших участков муниципальных дорог общей протяженностью 600 километров и 280 региональных - это еще около 900 километров.