Новые стандарты. Андрей Воробьев рассказал о второй жизни поликлиники в Молодежном после ремонта

Поликлинику построили в далеком 1963 году, а в 2022-м ее преобразили, отремонтировав фасад, крышу, инженерные системы и внутреннюю отделку.

«Важная локация для всех жителей Молодежного - поликлиника. Она единственная в городском округе. И тем важнее, чтобы все было комфортно, современно, чтобы не нужно было ездить на соседние территории за медицинской помощью», - подчеркнул глава Подмосковья.

Вместе с тем поликлиника получила передовое медицинское оборудование. Например, дентальный рентген с визиографом, аппарат для суточного мониторинга артериального давления и не только.

Обустроили кабинеты физиотерапии и массажа, появились процедурное и прививочное помещения, работает дневной стационар.

Пациенты, по ее словам, приезжают и из Вереи, и из Наро-Фоминска. Поликлиника обслуживает свыше двух тысяч взрослых и 628 детей.

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Еще одно важное изменение - здесь создали безбарьерную среду для малоподвижных пациентов. Есть фильтр-бокс для приема инфекционных больных, рентген-кабинет, физиокабинет, соляная комната.

Заведующая поликлиникой, врач-педиатр Светлана Соболева поделилась, что медицинский центр изменился и внешне, и внутренне.

«Появились новые кабинеты, отдельно выделили дневной стационар - две комфортабельные палаты с кондиционерами. Также теперь у нас есть галокамера, которая пользуется большой популярностью у жителей. Потому что не так давно многие перенесли ковид, а при реабилитации соляная комната очень помогает», - подчеркнула она.

Благодаря ремонту появилась колясочная зона под крышей, обособили детское отделение.