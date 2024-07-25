Новые спортивные и детские площадки появятся в селе Троицкое к 1 сентября

Участники совещания обсудили проведение фестиваля «Гуляй город», подготовку к отопительному сезону, ремонт дорог и благоустройство.

В этом году в Чехове приведут в порядок семь дворовых территорий. Работы на пяти объектах уже закончены, а на улицах Лопасненской и Гагарина подрядчики справятся до 31 и 10 августа соответственно.Также в округе установили 11 детских игровых комплексов. Помимо этого, началось благоустройство бульвара имени Чехова. Там сделают новую входную группу, качели, фонтан, пешеходные дорожки, скамейки и урны, освещение и систему видеонаблюдения. Объект должен быть сдан к октябрю.

В перечень ремонтов попали 19 муниципальных и пять региональных дорог. Работы на 13 участках уже завершены. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил включить еще четыре объекта транспортной инфраструктуры. В рамках муниципальной программы обустроят пять тротуаров и четыре парковки на 60 машиномест. В рамках региональной программы сделают еще восемь тротуаров.

В эту субботу пройдет фестиваль, посвященный победе в Молодинской битве. Организаторы подготовили масштабную программу. Задача администрации городского округа Чехов - создать безопасную и комфортную обстановку для всех участников.

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