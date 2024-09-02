Новые спортивные и детские площадки построят в ЖК «Одинбург» в Одинцове

Концепция благоустройства предполагает цепочку детских площадок, расположенных вдоль всей территории, разделенных по возрастным группам. Площадки будут оборудованы развивающими игровыми комплексами. Любителям активного отдыха и спорта построят воркаут-зону с современными тренажерами. Прорезиненные покрытия и видеонаблюдение обеспечат безопасность детей.

Стоит отметить, что в проекте уделено внимание архитектурным деталям, делающим пространство не только функциональным, но и эстетичным. Центральным элементом станет пергола с навесами, которая создаст тень летом и защитит от непогоды, а также станет местом для общения родителей.

Семейный квартал ЖК «Одинбург» расположен рядом с рекой Саменки, Подушкинским и Дубковским лесопарками. Здесь уже построены девять корпусов и детский сад.

Сейчас также ведется строительство новых секций и школы на 825 мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».