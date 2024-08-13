13 августа 2024, 10:27

Новые специалисты возвглавили два отделения больницы в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Новые врачи возглавили важные направления работы в Мытищенской больнице. Вероника Кренева теперь руководит хирургическим отделением, а Элеонора Тулякова — отделением реанимации и интенсивной терапии в Региональном сосудистом центре.

Новых руководителей на еженедельной конференции представил заместитель главного врача по медицинской части Борис Голубев. Так, хирургическое отделение № 3 возглавила Вероника Кренева, а отделение реанимации и интенсивной терапии в Региональном сосудистом центре - Элеонора Тулякова.

Кренева работает в больнице Мытищ работает с 2006 года. Она является хирургом первой квалификационной категории. Тулякова отмечена благодарностью Минздрава Подмосковья и награждена нагрудным знаком «За мужество и доблесть в борьбе с СОVID-19». В этом году она получила еще одну благодарность от командования 39-го отдельного десантного медицинского отряда ВДВ.

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Здравоохранение Больницы Мытищи
13 августа 2024, 10:03
Более 80 домов капитально отремонтируют в Дмитровском округе до конца года
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На территории Дмитровского городского округа продолжается капремонт жилых домов. По региональной программе в этом году в порядок приведут 81 многоэтажку.

«На текущий момент выполнены работы в 41 многоквартирном доме: это 17 кровель, 28 фасадов, пять домов с ремонтом внутридомовых инженерных систем, два дома с системами электроснабжения», - отметила руководитель проекта Центра по управлению проектами Фонда капитального ремонта Олеся Андреева.

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Сейчас работы ведутся в доме № 11 на улице Аверьянова в Дмитрове. К капитальному ремонту здесь приступили в начале июня. Разобрали старое покрытие, утеплили кровлю, сделали стяжку, уложили гидроизоляцию. Вскоре работы завершат.

«Кровля была в плохом состоянии, были многочисленные вздутия, разрушения стяжки, накапливалась вода в битумном покрытии старом, то есть без ремонта крыша бы еще долго не простояла. Теперь гарантия завода на свой материал 20 лет, Фонд капремонта дает гарантию пять лет», - рассказал генеральный директор ООО «Жилкомсервис Запрудня» Алексей Иванов.

Всего в 2024 году в округе капитально отремонтируют 81 дом. Там заменят кровли, внутренние инженерные системы, приведут в порядок подвалы и фасады зданий, заменят лифты. В каждом доме свой фронт работы. Так, на улице Пушкинской приступили к ремонту фасада. Его утеплят негорючим материалом, затем облицуют панелями. Уже сэкономит до 40% тепла. Принимать выполненные работ будут представители общественности и контролирующие органы.

Дмитров Ремонтные работы
13 августа 2024, 09:18
Новый рентген-кабинет открыли в Мытищинской больнице
пресс-служба администрации го Мытищи
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Новое цифровое оборудование установили в хирургическом корпусе Мытищинской больницы. Рентген-кабинет будет работать круглосуточно.

Кабинет рентгена пока работает в тестовом режиме. Оборудование для диагностики стоимостью более 20 миллионов рублей стало третьим по счету за этот год для Мытищинской областной клинической больницы. Закупили его по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

«В полную силу оборудование заработает в сентябре после того, как в приемном отделении завершится текущий ремонт. Сейчас пациенты проходят рентген-диагностику в клинико-диагностическом центре хирургического корпуса. Там новое оборудование установили в начале года», - прокомментировал заместитель главного врача по медицинской части Борис Голубев.

Рентген-аппарат за одну смену сможет выполнить более 150 исследований костно-суставной системы, органов брюшной полости, верхних и нижних дыхательных путей. Результаты в цифровом формате сразу же будут поступать специалистам для дальнейшей обработки. Новое оборудование позволит делать снимки более высокого качества. Низкая доза лучевой нагрузки обеспечит безопасность для здоровья пациента во время обследования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы
13 августа 2024, 09:07
Исторический фестиваль «Творческая Мещера» прошел в Шатуре
Телеканал «360»
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Фестиваль «Творческая Мещера» прошел в Шатуре в третий раз. Гости праздника могли узнать, как жили в Подмосковье от бронзового века до современности.

На фестивале работало более 10 площадок. Там можно было рассмотреть древние монеты, изучить крестьянский быт и пообщаться на «прямой линии» с Владимиром Лениным. Сотрудники краеведческого музея рассказывали гостям фестиваля о плане ГОЭЛРО, благодаря которому на карте Подмосковья появилась Шатура.

«Все началось со строительства экспериментальной станции в 1918 году по личному распоряжению Владимира Ильича Ленина. На ней учились сжигать торф», - рассказала редактор Шатурского краеведческого музея Анна Дмитриева.

Мишеронский стекольный завод прославил Шатуру на всю Россию. Здесь производили фигурные бутылки. В 19 веке это делали всего три предприятия в стране. А еще завод был поставщиком двора его императорского величества. Бутылки для винного погреба делали местные умельцы.

С концертом на сцене фестиваля выступил фолк-коллектив «Кладовая солнца». В их репертуаре есть песни о Шатуре и ее окрестностях.

Фестиваль «Творческая мещера» проходит в Шатуре уже в третий раз и с каждым годом собирает все больше гостей.

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Фестивали Шатура
13 августа 2024, 08:18
Качество водоснабжения жилого дома проверили в Голицыне
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Жители дома № 10 на бульваре Генерала Ремезова в Голицыне обратились в правительство Московской области с жалобой на ухудшение качества холодной воды. Оперативная группа аварийно-восстановительной службы откликнулась на обращение и выехала на место для проведения проверки.

Жители дома сообщили, что в июле этого года вода приобрела желто-бурый оттенок. Прибывшие на место специалисты провели органолептический анализ. Экспертиза показала, что вода на вводе в дом и в жилых помещениях соответствует стандартам: прозрачная, не имеет цвета и запаха. Сотрудники службы установили, что 22 июля произошло кратковременное ухудшение качества воды из-за перепада напряжения электросети - это и повлияло на ее цвет.

Министерство ЖКХ Московской области сообщило, что до 30 июля «Одинцовская теплосеть» провела работы на водозаборном узле и выполнила промывку наружных сетей холодного водоснабжения. Ситуация с качеством воды нормализовалась. Сейчас ведомство продолжает контролировать состояние систем водоснабжения в Голицыне и принимает меры для решения любых возникающих проблем.

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Одинцово Благоустройство Ремонтные работы

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