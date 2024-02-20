Новые склады в индустриальном парке в Пушкино создадут более 400 рабочих мест

Профилактические осмотры позволяют выявить заболевания на ранней стадии, в том числе те, что протекают бессимптомно. Регулярная проверка здоровья позволит предупредить развитие патологий у детей и вовремя назначить лечение, рассказала заведующая отделением ревматологии НИКИ детства, педиатр Юлия Котова.

По словам специалиста, профосмотры позволяют обнаружить и исключить факторы риска развития заболеваний, а также скорректировать погрешности в питании или режиме дня. Проверять здоровье детям до одного года нужно каждый месяц, а после года и до 18 лет - ежегодно.

«Охрана здоровья детей и развитие детского здравоохранения определены как приоритетные задачи нашего государства. И это правильно, ведь здоровье детей - здоровье нации», - сказала Юлия Котова.

Она добавила, что чаще всего диспансеризация позволяет выявить болезни глаз, костно-мышечной системы, органов дыхания и ЖКТ.

Чаще всего дети болеют из-за малоподвижного образа жизни. Он приводит к снижению мышечной массы и проблем с сердечно-сосудистой системой.

«Профосмотры - это большое подспорье и отличный инструмент, которым необходимо пользоваться», - подчеркнул врач.

Юлия Котова посоветовала прививать детям полезные привычки: следить за питанием, соблюдать распорядок дня и режим сна, заниматься физической активностью и соблюдать гигиену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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