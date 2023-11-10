Новые скейт-парки появятся в шести округах Подмосковья в 2024 году

Новую поликлинику построят на Заречной улице в Лобне в 2024 году

Поликлинику на 600 посещений в смену строят на Заречной улице в Лобне. Объект сдадут в 2024 году.

Площадь новой поликлиники - почти 12 тысяч квадратных метров. Однако строители график работ опережают и уже готовятся к отделочным работам.

«На данный момент мы приступили к внутренним инженерным сетям. Это вентиляция, в первую очередь сделали упор на отопление. Ведутся работы по внутренней теплотрассе, по выносу, прокладке и подключению корпуса. Окна у нас в производстве, ждем поступления, наверное, к концу недели. Начнем закрывать контур и уже непосредственно пускать тепло, чтобы уходить в отделочные работы», - рассказал начальник участка Андрей Воронцов.

Новое здание почти в шесть раз больше нынешней поликлиники, построенной 47 лет назад. Здесь будут принимать жителей пяти микрорайонов округа. А это значит, что необходимо решать кадровый вопрос. Городу нужны терапевты, хирурги, урологи, отоларингологи, онкологи и другие узкие специалисты.

«Мы привлекаем разного рода специалистов: врачей, средний медперсонал, младший медперсонал посредством различных программ, в том числе за счет <…> компенсации жилья и <…> стимулирующих губернаторских выплат. Пока это работает очень хорошо, потому что у нас получатся привлекать специалистов из разных регионов Московской области и из Москвы», - сказал заведующий поликлиникой Махир Алиев.

В новом здании откроются лаборатория и дневной стационар. Здесь же разместятся женская консультация, а также инфекционный и реабилитационный блоки. Сдавать объект будут «под ключ». То есть через год это будет не просто новый большой корпус, а полностью оснащенная оборудованием и отвечающая всем современным требованиям поликлиника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. В регионе уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах. Все тяжелое оборудование теперь располагается на первых этажах, что значительно удобнее.

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