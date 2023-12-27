Новые шоу-румы с товарами Подмосковья появятся в Китае и ОАЭ в 2024 году

«Знакомство зарубежных потребителей с продукцией наших производителей - в числе наших приоритетов и обязательное условие для расширения их присутствия на иностранных рынках. Рассказать о том, что у нас производят, а также продемонстрировать качество товаров позволяют шоу-румы», - рассказала Екатерина Зиновьева.

Первый подмосковный шоу-рум запустили в Китае, в городе Шэньян. Уже в мае там планируется открыть постоянный павильон площадью пять тысяч квадратных метров. Активно прорабатывается открытие презентаций в Пекине и Чунцине, в некоторых других городах Поднебесной. В планах на будущий год также организация шоу-румов в разных эмиратах ОАЭ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».