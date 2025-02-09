Новые секции самбо откроют в Подольске в рамках президентского проекта

Осенью 2024 года более 300 молодых людей из Подольска вступили в ряды Вооруженных сил России. Все новобранцы прошли обязательное медицинское обследование и профессионально-психологическую оценку. По словам Артамонова, уже ведется подготовка к весенней призывной кампании, однако глава округа подчеркнул, что спортивное развитие важно не только для будущих военнослужащих, но и для тех, кто планирует карьеру в других сферах.

«Физическая крепость, здоровье и моральная стойкость - это качества, которые необходимы каждому, независимо от выбранной профессии. Мы продолжим развивать спорт в образовательных учреждениях округа, уделяя особое внимание открытию секций самбо в рамках президентского проекта», - отметил Артамонов.

Особую роль в патриотическом воспитании молодежи играют ветераны и действующие военнослужащие. Григорий Артамонов выразил благодарность тем, кто находит время делиться своим опытом с выпускниками школ Подольска, вдохновляя их на служение Родине.

Одним из ключевых проектов, направленных на развитие спорта, является инициатива «Самбо - в школу!». Этот проект ориентирован на популяризацию самбо как вида спорта и системы самозащиты без оружия. В рамках программы школьников обучают основам здоровья и безопасности, а также воспитывают в них чувство национального единства, уверенности в себе и конкурентоспособности.

Развитие спортивной инфраструктуры и внедрение таких проектов помогут сформировать сильное и здоровое поколение, готовое к любым вызовам.