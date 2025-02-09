09 февраля 2025, 18:35

Новые секции самбо откроют в Подольске в рамках президентского проекта

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Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов заявил о планах активного развития спорта в школах с целью укрепления здоровья подрастающего поколения и подготовки будущих защитников Родины. Одной из ключевых задач является создание условий для физического и морального развития школьников, вне зависимости от их дальнейших жизненных путей.

Осенью 2024 года более 300 молодых людей из Подольска вступили в ряды Вооруженных сил России. Все новобранцы прошли обязательное медицинское обследование и профессионально-психологическую оценку. По словам Артамонова, уже ведется подготовка к весенней призывной кампании, однако глава округа подчеркнул, что спортивное развитие важно не только для будущих военнослужащих, но и для тех, кто планирует карьеру в других сферах.

«Физическая крепость, здоровье и моральная стойкость - это качества, которые необходимы каждому, независимо от выбранной профессии. Мы продолжим развивать спорт в образовательных учреждениях округа, уделяя особое внимание открытию секций самбо в рамках президентского проекта», - отметил Артамонов.

Особую роль в патриотическом воспитании молодежи играют ветераны и действующие военнослужащие. Григорий Артамонов выразил благодарность тем, кто находит время делиться своим опытом с выпускниками школ Подольска, вдохновляя их на служение Родине.

Одним из ключевых проектов, направленных на развитие спорта, является инициатива «Самбо - в школу!». Этот проект ориентирован на популяризацию самбо как вида спорта и системы самозащиты без оружия. В рамках программы школьников обучают основам здоровья и безопасности, а также воспитывают в них чувство национального единства, уверенности в себе и конкурентоспособности.

Развитие спортивной инфраструктуры и внедрение таких проектов помогут сформировать сильное и здоровое поколение, готовое к любым вызовам.

Спортсмены Подольск Патриотизм
09 февраля 2025, 19:13
Подмосковные фигуристы стали призерами первенства России
Федерация фигурного катания на коньках России
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Фигуристы из Подмосковья Елизавета Малеева и Матвей Самохин завоевали серебро на первенстве России. Об этом сообщили в Минспорта Московской области.

В танцах на льду по итогам двух программ они набрали 176,00 баллов. Победителями стали москвичи Василиса Григорьева и Евгений Артющенко.

«Это была победа над собой, потому что у нас в пятницу не задалась тренировка произвольного танца. Огромное спасибо нашему тренерскому штабу за поддержку, мы катались в удовольствие», - прокомментировали подмосковные фигуристы.

Отмечается, что первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит с 5 по 9 февраля в Саранске в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Спортсмены Подольск Патриотизм
09 февраля 2025, 16:44
Выставка скульптур посвященная Русскому миру открылась в Реутове
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В музейно-выставочном центре Реутова стартовала экспозиция под названием «Россия. Свой путь», посвященная ценностям Русского мира, его культуре и православным традициям. На выставке представлены работы талантливых скульпторов Виталия Казанского, Сергея Сорокина и Владимира Лепешова.

Особое внимание уделено творчеству Виталия Казанского, хорошо известного жителям Реутова. Его скульптуры и фотографии памятников, созданных мастером по всей стране, напоминают о значимости его вклада в искусство. Среди известных работ Казанского - памятники академику Челомею в Реутове, писателю Бунину в Ефремове, актеру Сергею Бодрову в образе героя фильмов «Брат» и «Брат-2», а также единственный в России памятник Игорю Талькову и крупнейший в мире конный монумент Джалолиддину. Несмотря на то что скульптора уже нет в живых, его творчество продолжает вдохновлять.

Сергей Сорокин, соавтор некоторых произведений Казанского, представил свои работы, посвященные православной тематике. Его уникальная концепция 3D-иконы нашла отражение в таких произведениях, как «Троица», «Спас» и «Савва Сторожевский». Сам художник видит Русский мир через призму православной веры и делится своими размышлениями о совместной работе с Казанским. Он выразил надежду, что в будущем в Реутове появится музей, посвящённый памяти выдающегося скульптора.

Работы Владимира Лепешова включают реалистичные образы исторических личностей и современных героев. В его последних произведениях затрагиваются события СВО: образы Моторолы, Гиви, Вохи и проект памятника «Герои Донбасса» заставляют задуматься о глубине происходящих событий. Кроме того, на выставке представлены философские эссе автора, которые дополняют его художественные произведения.

На открытии выставки художники и гости поблагодарили администрацию Реутова и меценатов за поддержку. В рамках работы экспозиции запланированы круглые столы и встречи с авторами.

Выставка будет открыта для посещения с 6 по 22 февраля и рассчитана на зрителей всех возрастов.

Выставки Реутов
09 февраля 2025, 16:32
Урок мужества для студентов колледжа прошел в Лосино-Петровском
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В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества для студентов подразделения Щелковского колледжа в Лосино-Петровском организовали урок мужества. Мероприятие провел сотрудник Дома культуры «Октябрь» Александр Яблонских.

Особым гостем урока стал Владо Душанович Зрнич - полковник, кандидат военных наук, доцент и участник Великой Отечественной войны. Он рассказал студентам о юных героях, которые, отложив школьные учебники и детские игрушки, брали в руки оружие, становились сынами полков, партизанскими разведчиками, работали на заводах и в колхозах, совершая подвиги, неподвластные даже взрослым.

Владо Душанович подчеркнул, что десятки тысяч детей за мужество и героизм были награждены орденами и медалями, а многим из них посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его рассказ тронул сердца студентов, напомнив о том, какой ценой была завоевана свобода.

Урок мужества стал важным напоминанием молодому поколению о храбрости, стойкости и самопожертвовании юных защитников Родины.

Студенты Лосино-Петровский Патриотизм
09 февраля 2025, 16:20
Боксер из Лосино-Петровского занял второе место на первенстве Московской области
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Физкультурно-спортивный комплекс «Обухово» в Богородском округе 8 февраля собрал лучших боксеров из 40 муниципалитетов Подмосковья. Там прошло первенство Московской области по боксу среди юношей 15-16 лет.

Городской округ Лосино-Петровский представил Тимур Тимирбаев, воспитанник спортивной школы «Олимп». Его тренируют Илья Алексеевич Кочубаров и мастер спорта СССР по боксу Алексей Владимирович Кочубаров. Поддержать спортсмена приехала заместитель главы округа Валентина Валентиновна Тропанец.

Тимур продемонстрировал на ринге не только физическую силу, но и дисциплину, стойкость и волю к победе. В напряженной борьбе он занял второе место в своей весовой категории.

«От всей души поздравляю Тимура и его тренеров с заслуженной победой! Хочу пожелать ему удачи, новых побед и успешного выступления на Первенстве Центрального федерального округа! Мы гордимся нашим спортсменом!», - отметила Валентина Валентиновна.

Теперь Тимур готовится к новым соревнованиям, где у него есть все шансы вновь показать высокий результат.

Спортсмены Лосино-Петровский

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