30 января 2024, 16:19

Новые резиденты ОЭЗ инвестируют в экономику Подмосковья свыше 34 миллиардов рублей

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Резиденты подмосковных особых экономических зон, которых привлекли в 2023 году, планируют инвестировать в строительство своих предприятий 34,6 миллиарда рублей. Запуск проектов позволит создать еще две тысячи рабочих мест в регионе.

«В 2023 году в особые экономические зоны Московской области привлекли еще 17 компаний. Инвесторы планируют вложить в запуск своих проектов около 34,6 миллиарда рублей. За счет их реализации планируется создать порядка двух тысяч рабочих мест. Сейчас на территориях всех наших ОЭЗ работают 208 резидентов», - прокомментировала заместитель председателя правительства Екатерина Зиновьева.

В Подмосковье пять особых экономических зон: «Дубна», «Ступино Квадрат», «Исток», «Кашира» и «Максимиха». В прошлом году лидером по количеству привлеченных инвесторов стала ОЭЗ «Дубна» - к ней присоединилось 12 новых компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Рабочие места Экономика
30 января 2024, 16:22
Минтранс Подмосковья: расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений изменится с 31 января
ЦППК
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Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений частично скорректируют с 31 января. Изменения вызваны развитием инфраструктуры на строящейся станции Петровско-Разумовская МЦД-1. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Технологические окна назначили с 31 января по 29 февраля за исключением выходных дней в интервале с 23:40 до 05:30. В этот период рабочие продолжат монтаж металлоконструкций надземного пешеходного перехода, распределительного вестибюля, восточного и западного выходов в город, а также спуска на платформу.

Во время проведения работ будут поочередно закрываться первый и второй главные пути. Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут и проверять расписание перед отправлением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

РЖД Дороги
30 января 2024, 15:54
Подмосковные энергетики выступили на лыжной гонке к 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда
Мособлэнерго
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Представители «Мособлэнерго» приняли участие в соревнованиях «Трудовая лыжня». Гонку посвятили 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Турнир прошел в индивидуальном и командном зачетах. Начальник отдела реализации объектов технологического присоединения аппарата управления компании Татьяна Никитина выступила в спринте на 100 метров. Она пришла на финиш 17-й из 49 участниц.

В состав команды, участвующей в эстафете на шесть тысяч метров, вошли Александр Ганжа, Андрей Баранов и Евгения Соловьева. Спортсмены преодолели дистанцию за 39 минут 49 секунд и заняли 24 место.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

РЖД Дороги
30 января 2024, 15:38
Ансамбль эстрадного танца из Воскресенска стал лауреатом фестиваля «Культурное наследие»
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Танцоры из Воскресенска выступили на международном фестивале-конкурсе «Культурное наследие» в Москве. Ансамбль эстрадного танца Maxi Dance стал лауреатом конкурса, а также получил два специальных диплома.

Коллектив Maxi Dance представил на конкурсе несколько хореографических номеров, которые удостоились наград. Четыре выступления принесли танцорам звание лауреатов 1-й степени и еще одно - звание лауреатов 3-й степени.

Танец «Веселый обед» отметили специальным дипломом за яркий сценический образ, а «Интро» - дипломом за высокий уровень исполнительского мастерства.

Напомним, ансамбль эстрадного танца занимается в стенах Дворца культуры «Юбилейный» под руководством Юлии Дергач.

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Фестивали Воскресенск
30 января 2024, 15:35
Юные биатлонисты из Химок завоевали три медали на первенстве Московской области
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники спортивной школы по зимним видам спорта в Химках показали отличный уровень подготовки, завоевав три призовых места на соревнованиях по биатлону. Спортсмены выступили на дистанциях от 3,6 до 6 километров. Всего в состязаниях приняли участие 145 биатлонистов со всего Подмосковья.

Владимир Симонов показал лучшее время среди юношей 15-16 лет на дистанции в шесть километров, завоевав золотую медаль. Его товарищ по команде Даниил Ковалев укрепил успех химчан, заняв второе место в той же возрастной категории.

Не остался без награды и Арсений Топоров, который стал бронзовым призером на дистанции 4,5 километра среди юношей 13-14 лет.

«Поздравляю наших спортсменов-победителей с достойным результатом. В городском округе развитие спорта является одним из приоритетных направлений. Такие достижения - колоссальная работа тренерского состава. Юные спортсмены могут гордиться своими наставниками», - прокомментировал муниципальный депутат Глеб Демченко.

Ранее другая воспитанница химкинской школы по зимним видам спорта уже завоевала бронзу на третьем этапе Кубка Федерации биатлона, который проходил в Белоруссии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Биатлон

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