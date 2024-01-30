Новые резиденты ОЭЗ инвестируют в экономику Подмосковья свыше 34 миллиардов рублей

«В 2023 году в особые экономические зоны Московской области привлекли еще 17 компаний. Инвесторы планируют вложить в запуск своих проектов около 34,6 миллиарда рублей. За счет их реализации планируется создать порядка двух тысяч рабочих мест. Сейчас на территориях всех наших ОЭЗ работают 208 резидентов», - прокомментировала заместитель председателя правительства Екатерина Зиновьева.

В Подмосковье пять особых экономических зон: «Дубна», «Ступино Квадрат», «Исток», «Кашира» и «Максимиха». В прошлом году лидером по количеству привлеченных инвесторов стала ОЭЗ «Дубна» - к ней присоединилось 12 новых компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

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