Новые резиденты ОЭЗ инвестируют в экономику Подмосковья свыше 34 миллиардов рублей
Резиденты подмосковных особых экономических зон, которых привлекли в 2023 году, планируют инвестировать в строительство своих предприятий 34,6 миллиарда рублей. Запуск проектов позволит создать еще две тысячи рабочих мест в регионе.
«В 2023 году в особые экономические зоны Московской области привлекли еще 17 компаний. Инвесторы планируют вложить в запуск своих проектов около 34,6 миллиарда рублей. За счет их реализации планируется создать порядка двух тысяч рабочих мест. Сейчас на территориях всех наших ОЭЗ работают 208 резидентов», - прокомментировала заместитель председателя правительства Екатерина Зиновьева.
В Подмосковье пять особых экономических зон: «Дубна», «Ступино Квадрат», «Исток», «Кашира» и «Максимиха». В прошлом году лидером по количеству привлеченных инвесторов стала ОЭЗ «Дубна» - к ней присоединилось 12 новых компаний.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.
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