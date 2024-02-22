Новые рентгеновские аппараты и маммограф установили в больницах Подмосковья

«Мы реализуем масштабную программу по замене устаревшей аналоговой тяжелой техники на современную цифровую. Кроме того, открываем новые кабинеты там, где прежде их не было», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, на закупку новых аппаратов и ремонт кабинетов направили почти 75 миллионов рублей.

В Люберцах новые рентгеновские аппараты заработали в поликлиниках № 5 и № 2, а в Лыткарине исследования на новом цифровом рентгеновском аппарате начали проводить во взрослой поликлинике № 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».