Новые рабочие места появятся на производстве автомобильных аксессуаров в Домодедове

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«Компания получила участок в Домодедове в рамках импортозамещающей программы „Земля за один рубль“. Территория предоставляется для строительства производственно-складского комплекса», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Инвестиции в проект составят около 40 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе 35 рабочих мест. Производство намерены запустить в 2026 году. Компания рассчитывает заменить импортные товары и занять свыше 10% от освободившейся доли рынка.

«Спрос на багажную продукцию, согласно проведенному компанией анализу, сохраняется на высоком уровне, что дает дополнительные возможности для развития производства», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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