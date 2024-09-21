21 сентября 2024, 16:06

Новые путепроводы вблизи трех ж/д станций в Красногорске построят к декабрю

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Рядом с железнодорожными станциями «МЦД-2», «Аникеевка» и «Опалиха» в городском округе Красногорск возводят путепроводы. Монолитные работы в «Аникеевке» завершили на 90%.

По словам старшего прораба компании-подрядчика Павла Горохова, на станции «Аникеевка» бетонные работы закончили на 90%. Здесь осталось установить одну опору.

«Основная задача сейчас - это работы по металлической части путепровода. Непосредственно над железнодорожными путями они начнутся 19 сентября, это будет монтаж укрупненного блока опор пять и шесть», - рассказал он.

Строители обустраивают пролеты и подпорные стенки путепровода на станции «Опалиха». Также там проводят инженерные коммуникации. Рабочие привезли на стройплощадку песок для насыпи, которая обеспечит подход к существующему путепроводу.

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Красногорск РЖД Строительство
21 сентября 2024, 16:38
Глава Дмитровского округа встретился с жителями села Игнатово
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Встреча в формате выездной администрации прошла в селе Игнатово. На вопросы жителей ответили глава муниципалитета и представители профильных служб.

С жителями села поговорили заместители главы Дмитровского городского округа, представители профильных служб, заместитель министра территориальной политики Московской области Андрей Урусов и глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Вопросы жителей касались благоустройства села и реконструкции спортивной площадки. Рабочие уже убрали с нее потенциально опасные конструкции и укрепили футбольные ворота.

«В следующем году мы планируем поставить здесь воркаут-площадку, чтобы местная молодежь могла развивать гибкость и укреплять свое физическое здоровье», - прокомментировал Илья Поночевный.

Также здесь установят оборудование, воркаут-площадку смонтируют весной следующего года.

Кроме того, глава муниципалитета поручил заместителю директора «Центра благоустройства Костинское» Юрию Бузину активно взаимодействовать с жителями села по работам на спортплощадке.

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Благоустройство Дмитров
21 сентября 2024, 14:54
Еще 4 автобуса выйдут на маршруты в Реутове
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На совещании в администрации городского округа Серпухов представители «Мострансавто» рассказали о планах по развитию. По трем маршрутам запустят четыре дополнительных автобуса.

Акционерное общество «Мострансавто» с 10 сентября обслуживает маршруты общественного транспорта в Реутове. Предыдущий перевозчик не передал все машины, некоторые из них находились в ремонте, поэтому на маршруты вывели не полный парк автобусов.

«Мы увидели достаточно большое количество жалоб на отсутствие автобусов в часы пик. Кроме того, жители жалуются на неработающие терминалы, и на то, что водители требуют оплату наличными. Хотелось бы узнать, что предпринимается по этому поводу», - сказал заместитель главы городского округа Реутов Владимир Покамин.

По словам директора одного из филиалов «Мострансавто» Евгении Гусевой, предприятие выполнит муниципальное задание и по количеству автобусов, и графику движения.

«С сегодняшнего дня разместим обновленное расписание во всех автобусах и на остановочных пунктах. В нем так же будут указаны телефоны, по которым можно звонить, если расписание не соблюдается», - пообещала она.

Гусева также добавила, что с 23 сентября на маршрут 1226 выведут два дополнительных автобуса и по одному появятся на линиях 916 и 926.

По поводу «неработающих» терминалов, директор сказала, что каждое утро водители автобусов получают исправное оборудование для оплаты картами.

«Если водитель говорит, что терминал не работает, проезд для пассажира - бесплатный!» - добавила она.

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Реутов Автобусы
21 сентября 2024, 14:24
Студенты Губернского колледжа в Серпухове поработают с детьми из Курска
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Активисты школьного сообщества «Первые Губернского» из городского округа Серпухов организовали досуг для детей из Курска, которые живут в пункте временного размещения в Клину. Две недели студенты колледжа были вожатыми: помогали ребятам с уроками, занимались с ними творчеством, проводили песенные и танцевальные вечера.

Студенты Губернского колледжа с 5 по 19 сентября работали вожатыми для юных жителей Курска, проживающих в клинском пункте временного размещения. Начинающие педагоги и воспитатели организовывали для детей досуг, устраивали культурно-творческие вечера, помогали готовить домашние задания, занимались с ребятами рукоделием, пели и танцевали вместе с ними.

Вторая трудовая двухнедельная смена для студентов стартует с 19 сентября.

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Волонтеры Серпухов Студенты
21 сентября 2024, 14:22
Народных дружинников в Серпухове отметят премиями и грамотами
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Проект Положения о поощрении народных дружинников приняли на последнем заседании Совета депутатов в Серпухове. Добровольцев наградят грамотами и благодарственными письмами, а также премиями в три тысячи рублей.

Депутаты одобрили два вида поощрения народных дружинников: моральное и материальное. Для моральной стимуляции добровольцам вручат грамоты и благодарственные письма. Материальное поощрение активисты получат в виде квартальной и годовой выплаты.

Размер премии за квартал посчитают на основании табеля дежурств по тарифу 300 рублей за час работы. По итогам года дружинники получат выплату в размере 3000 рублей за каждое выявленное нарушение или задержание нарушителя, за помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказание неотложной медпомощи.

Добровольцам перечислят денежную премию при условии выполнения обязанностей по охране общественного порядка в течение года.

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Волонтеры Серпухов Депутаты

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