Новые проекты импортозамещения позволят создать 20 тысяч рабочих мест в Подмосковье

«Сегодня в регионе на разных стадиях реализации уже 220 таких проектов с общим объемом инвестиций более 175 миллиардов рублей», - подчеркнула она.

Отмечается, что для инвесторов, реализующих проекты импортозамещения, в регионе действуют различные меры поддержки. Например, программа «Земля за 1 рубль». С ее помощью предприниматели могут получить участок на льготных условиях. Сегодня таким предложением воспользовались уже 116 компаний.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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