Новые проекты импортозамещения позволят создать 20 тысяч рабочих мест в Подмосковье
Компании, реализующие проекты импортозамещения в Московской области, создадут 20 тысяч рабочих мест. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
«Сегодня в регионе на разных стадиях реализации уже 220 таких проектов с общим объемом инвестиций более 175 миллиардов рублей», - подчеркнула она.
Отмечается, что для инвесторов, реализующих проекты импортозамещения, в регионе действуют различные меры поддержки. Например, программа «Земля за 1 рубль». С ее помощью предприниматели могут получить участок на льготных условиях. Сегодня таким предложением воспользовались уже 116 компаний.
Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.
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