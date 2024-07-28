Новые правила проверки счетчиков в системе «Аршин» вступили в силу в Лобне

Приборы учета необходимо проверять раз в шесть лет. Мастер придет к собственнику и проверит эталонный счетчик. Результаты автоматически появятся в общероссийской базе сведений «Аршин» только в том случае, если регистрацию проводит специалист аккредитованной или ресурсоснабжающей организации.

«Участились случаи не только в Лобне, когда люди обращаются за поверкой в какую-то организацию, которая либо сама навязала им услуги, либо люди нашли в интернете. В итоге, приходят какие-то специалисты, якобы делают поверку, могут сорвать пломбу. Данные никуда не вносятся. Собственно, берутся за это деньги, пишется липовый акт. Как минимум, срыв пломбы - это штраф. Поэтому лучше, конечно, обратиться либо в аккредитованную организацию, но лучше в ресурсоснабжающую - тогда никаких проблем со штрафами не возникнет», - сказал руководитель отдела службы контроля качества лобненского водоканала Роман Фомичев-Майоров.

Водоканал Лобни удерживает самые низкие тарифы на проверку счетчиков. В организацию поступают более сотни звонков. Колл-центр работает ежедневно и без выходных с 8:00 до 20:00. Операторы принимают заявку и подбирают время выезда.

Отметим, что сотрудники ресурсоснабжающей организации приходят только в спецодежде. В наличии у них всегда есть удостоверение. Его подлинность можно проверить, позвонив в абонентскую службу водоканала.

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