01 марта 2024, 11:01

Новые подходы к хирургическому лечению туберкулеза внедрили в Подмосковье

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Количество больных туберкулезом в 2023 году составило 23%, при этом значительно выросла активность хирургических вмешательств. Показатели увеличились более чем на 27%. Помимо этого, за год врачи прооперировали 345 человек, что существенно снизило количество пациентов с хроническими формами заболевания.

Таких результатов удалось достичь за счет оказания высокотехнологичной медпомощи как по легочной хирургии, так и по миниинвазивной-клапанной бронхоблокации. Медики выполняют операции не только по удалению органов, но и по их реконструкции.

«Значительно увеличилась доля излечения больных туберкулезом за счет хирургического лечения, и прирост составил 59,2% по сравнению с показателями 2022 года», - отметил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Благодаря раннему выявлению туберкулеза и повышению эффективности лечения больных, за десять лет отмечается уменьшение бациллярного ядра примерно в пять раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске. Ежегодно здесь смогут проходить лечение и обследование около 15 тысяч юных пациентов.

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Врачи Медицина
01 марта 2024, 12:04
День семейного здоровья пройдет в центральной поликлинике Солнечногорска 2 марта
Медиасток.рф
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Центр амбулаторной онкологической помощи совместно с Центральной поликлиникой Солнечногорска проведет День семейного здоровья. Все желающие 2 марта смогут пройти осмотр у дерматолога, маммолога и онколога, а также ультразвуковое исследование и обследование с помощью дерматоскопа.

«При ранней диагностике у пациента намного больше шансов на выздоровление. Мы рекомендуем регулярно посещать дни здоровья и своевременно проходить диспансеризацию. Кроме того, на дне здоровья вы сможете получить консультацию сразу нескольких специалистов», - рассказал заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Солнечногорской больницы Андрей Тюриков.

Всех желающих ждут 2 марта с 9:00 до 14:00 по адресу: микрорайон Рекинцо, Центральная поликлиника. При себе нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Записаться можно по номеру: 8 (495) 592-85-25.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Здравоохранение Солнечногорск
01 марта 2024, 11:55
Спасатели провели пожарно-тактические учения в спорткомплексе в Одинцове
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» провели пожарно-тактические учения в одинцовском спорткомплексе «Полюс Арена». Спасатели потушили условное возгорание в здании, который, по сценарию, произошел в раздевалке на первом этаже.

Огонь распространился во всех направлениях, дым заполнил соседние помещения, а также ледовую арену. Сотрудники спорткомплекса эвакуировали людей, после чего администрация обнаружила отсутствие пяти человек.

«Прибыв на место указанного адреса, работники противопожарно-спасательной службы сформировали звенья газодымозащитной службы и приступили к разведке, поиску и спасению условных пострадавших. На месте условного возгорания специалисты развернули оперативный штаб пожаротушения», - подчеркнул начальник 246-й пожарно-спасательной части Дмитрий Грачев.

Спасатели успешно справились со всеми заданиями. Всего в учениях задействовали 70 человек личного состава и 17 машин.

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Спасатели
01 марта 2024, 11:31
Еще 7 инициатив жителей Подмосковья записали в Общественной приемной Владимира Путина
Пресс-служба РИШ
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Общественная приемная кандидата в президенты России Владимира Путина работает в Красногорске с января. Жители Подмосковья внесли уже десятки полезных инициатив. На этот раз своими идеями поделились представители Раменского и Люберец.

Заместитель директора ДК «Гжелка» Александр Логвин обратился с просьбой организовать систему детских оздоровительных лагерей на базе домов культуры, а также передать неработающие лагеря муниципалитетам для реконструкции и восстановления.

«В прошлом году в рамках своего дома культуры мы сделали пробный вариант летнего лагеря для детей дневного пребывания. И это оказалось очень востребованным мероприятием, которое родители просили проводить на протяжении всех трех месяцев», - рассказал Александр Логвин.

Еще две инициативы от жителей Раменского представил депутат городского округа Сергей Бурмистров.

«Ко мне не раз обращались собственники СНТ с такой сложностью, что есть проезды, которые находятся в какой-то государственной собственности или вообще ни у кого. Жители просят, чтобы они могли сами их обслуживать, оформив в общую долевую собственность», - сказал Сергей Бурмистров.

Также Сергей Бурмистров предложил уже на этапах проектирования жилых комплексов предусматривать места под контейнерные площадки и инфраструктуру для обращения с отходами.

Еще одна инициатива, которую просят рассмотреть жители городского округа Бронницы, - контроль за своевременной индексацией зарплат.

«Есть инициативы, которые повторяются из раза в раз. Это поддержка наших воинов специальной военной операции и их семей. Например, предложение о том, чтобы освободить их от уплаты процентов по ипотечным кредитам», - отметила руководитель Общественной приемной кандидата в президенты России Владимира Путина в Московской области Екатерина Артемова.

Руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей Алеся Давранова из Люберец обратилась сразу с несколькими предложениями. А именно: открыть первичные отделения ДОСААФ в школах, освободить от уплаты процентов по ипотеке участников СВО и членов их семей, а также ввести для ресурсоснабжающих организаций оплату по фактическому потреблению.

«Сейчас идет активное возрождение начальной военной подготовки в школах, поэтому просим также возродить ДОСААФ в образовательных учреждениях. И самое важное - привлекать наших военнослужащих к этой работе», - поделилась Алеся Давранова.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79% россиян. В пользу Даванкова и Харитонова высказались 4%, за Слуцкого свой голос готовы отдать 2% респондентов.

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Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
01 марта 2024, 11:26
Дворы и тротуары в Солнечногорске обработали от наледи
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Коммунальные службы городского округа Солнечногорск продолжают расчистку снега и наледи. За сутки пескосоляными смесями и реагентами обработали более 150 километров внутридворовых проездов и пешеходных дорожек.

К расчистке улиц привлекли спецтехнику и дворников. Специалисты вывезли с дворовых территорий подарка 1280 кубометров снега. На особом контроле и уборка наледи с крыш.

«Все обращения жителей, поступающие на горячую линию главы, из социальных сетей, оперативно направляются в работу профильным специалистам, чтобы в самое короткое время их отработать», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Обращения жителей по качеству уборки снега в Солнечногорске принимают по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

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ЖКХ Солнечногорск Снегопад

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