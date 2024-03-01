Новые подходы к хирургическому лечению туберкулеза внедрили в Подмосковье

Таких результатов удалось достичь за счет оказания высокотехнологичной медпомощи как по легочной хирургии, так и по миниинвазивной-клапанной бронхоблокации. Медики выполняют операции не только по удалению органов, но и по их реконструкции.

«Значительно увеличилась доля излечения больных туберкулезом за счет хирургического лечения, и прирост составил 59,2% по сравнению с показателями 2022 года», - отметил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Благодаря раннему выявлению туберкулеза и повышению эффективности лечения больных, за десять лет отмечается уменьшение бациллярного ядра примерно в пять раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске. Ежегодно здесь смогут проходить лечение и обследование около 15 тысяч юных пациентов.

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